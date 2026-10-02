Dove sono in luna di miele Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, dopo le nozze avvenute in privato in Toscana, hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax a Capri

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Dopo un matrimonio celebrato lontano dai riflettori, Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono concessi alcuni giorni di relax insieme. Nessuna destinazione esotica o viaggio dall’altra parte del mondo: i due hanno preferito rimanere in Italia, scegliendo uno dei luoghi più amati del Mediterraneo. A rivelare la meta sono state alcune immagini condivise sui social dalla stessa Incontrada.

La luna di miele di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno deciso di volare in Campania pochi giorni dopo le nozze celebrate in Toscana. A documentare queste giornate da neosposi a Capri è stata Vanessa Incontrada, che su Instagram ha pubblicato un lungo carosello dedicato al soggiorno campano. Le fotografie raccontano una vacanza rilassata, trascorsa tra le stradine dell’isola, le uscite in barca, lo shopping e il tempo condiviso con le persone più care.

In alcuni scatti Vanessa e Rossano passeggiano abbracciati tra le vie del centro di Capri, in altri Vanessa si gode i paesaggi dell’isola. Il loro abbigliamento è semplice e informale, coerente con una pausa vissuta lontano dalle atmosfere mondane spesso associate all’isola. Il carosello comprende anche fotografie scattate in barca, con il mare e i profili rocciosi di Capri sullo sfondo. Non mancano momenti trascorsi con amici e persone vicine alla coppia.

Per questo, il soggiorno non appare come una luna di miele tradizionale, vissuta interamente in solitudine, ma come un viaggio capace di combinare romanticismo, paesaggi mozzafiato e la compagnia di alcuni amici. Ad accompagnare le immagini è una didascalia essenziale: “Basta ’na jurnata e sole”. Il post su Instagram ha ottenuto più di 45mila like e centinaia di commenti da parte di fan e ammiratori.

La storia di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Il legame tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è iniziato nel 2007. Lei è una delle attrici e conduttrici più popolari della televisione italiana, mentre lui è un imprenditore toscano. Dalla loro relazione è nato nel 2008 Isal, diventato maggiorenne proprio nell’anno del matrimonio dei genitori. La coppia ha sempre protetto la propria vita privata, pur non nascondendo alcune difficoltà incontrate nel tempo. Dopo molti anni insieme, Vanessa e Rossano hanno, infatti, attraversato una profonda crisi che li ha portati a vivere separati per un po’, ma poi la coppia si è ritrovata.

Anche l’annuncio del loro matrimonio era arrivato attraverso i social con grande discrezione. Vanessa aveva pubblicato uno scatto in bianco e nero insieme al marito, accompagnandolo soltanto con un cuore rosso. Il post ha ottenuto grande successo su Instagram con 457 mila like e più di 31 mila commenti, molti dei quali sono stati realizzati da personaggi famosi. In seguito, la Incontrada ha condiviso altre immagini del loro matrimonio in Toscana. Una delle più simpatiche è quella in cui gli sposi compaiono con gli abiti della cerimonia sotto un arco floreale insieme ai loro cani.

C’è poi un reel che racconta l’intera giornata dell’evento dalla preparazione ai festeggiamenti. Le nozze si sono svolte il 23 settembre 2026 a Greve in Chianti, in provincia di Firenze. La cerimonia è stata seguita da una festa organizzata in una location nella campagna toscana, alla presenza dei familiari e degli amici più stretti. La Incontrada e Laurini, infatti, vivono in Toscana da anni, a Follonica, e sono molto legati alla zona.