Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Dove si trovano le case di lusso più costose in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le località d’Italia con le case di lusso più costose? A svelarlo sono le due classifiche stilate dal ‘Corriere della Sera’ sulla base dei dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare curato dall’Agenzia delle Entrate: una riguarda gli appartamenti e l’altra le ville.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI