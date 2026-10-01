Dove si vive meglio in Italia, classifica delle città più smart

Quali sono le città più smart dove si vive meglio in Italia? A svelarlo è una la classifica frutto dello Smart City Index della Roma Business School, riportata da ‘L’Economia’ del ‘Corriere della Sera’. La graduatoria mette in fila le città del nostro Paese in cui l’accessibilità alle tecnologie si traduce in un maggior benessere per i cittadini, dal minor inquinamento alla qualità delle abitazioni, passando per la mobilità, l’inclusione e le opportunità economiche.

Dallo studio è emerso con in grandi città come Milano e Roma, gli stipendi seppur più elevati rispetto ad altre, vengono spesso erosi dai maggiori costi che riguardano le abitazioni, l’energia e i servizi; nelle realtà media, invece, il potere d’acquisto reale delle famiglie risulta più tutelato.

I parametri ambientali e la disponibilità di spazi verdi sono nettamente a favore delle città medio-piccole rispetto alle metropoli; la diffusione del lavoro ibrido, con la crescita dello smart working che non è più vincolante alla sede d’ufficio, sta inoltre spingendo sempre più lavoratori e famiglie verso i centri medi che dalla loro hanno servizi digitali avanzati e ritmi meno frenetici.