Dove si vive di più in Italia, la nuova classifica delle regioni
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Grazie al continuo progresso della medicina e ad un accesso alle cure sanitarie sempre più ampio, oltre ad un miglioramento generale dell’alimentazione e delle abitudini salutari, la popolazione italiana sta vivendo un aumento dell’età media che non accenna ad arrestarsi. Anzi: l’Italia può ormai considerarsi uno dei Paesi più longevi al mondo, una totale inversione rispetto a poco più di un secolo fa, quando aveva invece una mortalità molto elevata. Ma ci sono ancora grandi differenze su base territoriale, che marcano soprattutto una netta divisione tra Nord e Sud. Scopriamo la classifica delle regioni in cui si vive di più in Italia.
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