Dove si trova la ruota panoramica più alta d'Italia

Alla scoperta della ruota panoramica più alta d'Italia: si trova a Firenze nel nuovo villaggio di Natale sorto al giardino della Fortezza da Basso

A Firenze è stato inaugurato Florence Ice, il nuovo villaggio di Natale al giardino della Fortezza da Basso: tra le attrazioni principali c’è la nuova ruota panoramica, la più alta d’Italia.

La ruota panoramica più alta d’Italia, dove si trova

Il giardino della Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, si trasforma in un luogo incantato dove regna la magia del Natale. La grande novità di quest’anno è rappresentata da Florence Eye, la ruota itinerante più alta d’Italia: con i suoi 55 metri di altezza, fino al 30 marzo del 2026 consentirà a tutti i visitatori di godere di una vista mozzafiato sul Capoluogo della Toscana.

Altra novità è il Villaggio di Babbo Natale, un borgo a tema natalizio e un percorso esperienziale rivolto alle famiglie con i bambini: si potranno fare visite alla Casa di Babbo Natale, alla Fabbrica di Cioccolato e all’Ufficio Postale per le letterine, tutti costruiti rigorosamente in legno.

Fiore all’occhiello di Florence Ice è la pista su ghiaccio all’aperto, altro record perché si tratta della più lunga d’Europa. La pista di pattinaggio sul ghiaccio ospita il Villaggio di Natale per tutto il periodo delle Festività, fino al 6 gennaio 2026, il giorno dell’Epifania; la più alta ruota panoramica d’Italia invece, già fruibile dallo scorso 28 novembre, lo sarà fino al 30 aprile del 2026.

Florence Ice, il villaggio di Natale di Firenze

Sara Funaro, la sindaca di Firenze, ha parlato così all’inaugurazione di Florence on Ice andata in scena lunedì 1 dicembre: “Un momento speciale, inauguriamo un villaggio per tutte le famiglie e soprattutto per i bambini – le parole della Funaro riportate da ‘La Nazione’ – un’iniziativa che porta in città un bel clima natalizio e offre opportunità di socialità e divertimento con il pattinaggio sul ghiaccio, con la ruota panoramica, con la casa di Babbo Natale. Quest’anno torna proprio qui alla Fortezza, un luogo importante, da presidiare e da far vivere nella nostra città”.

Come detto l’inaugurazione ufficiale di Florence Ice è avvenuta nella giornata di lunedì 1 dicembre, alla presenza della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente di Confartigianato Imprese Firenze e presidente dell’Associazione Un fiore per la Fortezza, Stefania Saccardi, e del presidente del Consiglio regionale della Toscana, Jacopo Vicini.

Presenti anche l’assessore allo Sviluppo economico e Turismo del Comune di Firenze, Tiziano Capitani, il coordinatore della manifestazione, Mattia Molfetta, e il presidente di Frisbi Energia, Lorenzo Becattini. L’iniziativa che trasforma il giardino della Fortezza da Basso in un villaggio di Natale è promossa e patrocinata da parte del Comune di Firenze e dall’associazione Un fiore per la Fortezza, insieme a Confartigianato Imprese Firenze e organizzata The Wheel (capogruppo del RTI) con il coordinamento di Tiziano Capitani.

A Roma inaugurata la ruota panoramica dell’Eur

Nel frattempo a Roma, nel giorno dell’Immacolata, è stata inaugurata City Eye, la ruota panoramica mobile più grande mai giunta nella Capitale: il taglio del nastro è andato in scena lunedì 8 dicembre 2025, giornata di apertura del Villaggio di Natale all’Eur, aperto fino al 7 gennaio 2026 tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 23.00.

La ruota panoramica dell’Eur, alta 50 metri, ha attirato subito l’attenzione dei romani: sono stati tantissimi a mettersi in fila il primo giorno oppure per poter salire e guardare il quartiere da una nuova, spettacolare prospettiva. City Eye rappresenta il simbolo del Villaggio di Natale, un percorso immersivo che parte dal Laghetto dell’Eur, lungo viale America, ed è animato da attrazioni come le giostre per bambini, la casetta di Babbo Natale, la pista di pattinaggio accessibile anche dalle persone disabili, food track a bordo lago e stand di artigianato.