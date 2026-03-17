Il Grande Fratello Vip 2026 promette scintille: scopriamo dove si trova la casa che ospita i concorrenti della nuova edizione del reality show

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Si riaprono le porte della casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello Vip: la nuova edizione, al cui timone torna Ilary Blasi, prende il via in una location totalmente rinnovata che ha subito suscitato molto scalpore – sia tra il pubblico che tra i primi concorrenti. Gli interni sono completamente diversi da quelli che ricordavamo dalle passate stagioni, con colori molto più neutri e rilassanti, almeno nelle zone mostrate in anteprima. Ma dove si trova la casa del GF Vip 2026? Scopriamolo insieme.

Com’è la “nuova” casa del Grande Fratello Vip 2026

Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello Vip, e porta con sé numerose novità che hanno già incuriosito il pubblico. Una di queste è l’Open House, ovvero l’ingresso anticipato di alcuni concorrenti che ha permesso ai telespettatori di “sbirciare” in anteprima i nuovi ambienti in cui si svolge il reality show. Salta subito all’occhio dei più attenti la rinnovata palette di colori impiegata per la zona giorno: se nelle precedenti edizioni le tonalità erano molto vivaci e dai contrasti esagerati, la situazione è palesemente cambiata.

Niente più pareti sgargianti e divanetti dai toni accesi, con accostamenti di colori a volte decisamente azzardati. I nuovi arredi della casa sono molto più “soft”, con nuance calde e neutre come il beige e il marrone, accompagnate da qualche tocco più vivace (il giallo senape di alcune poltroncine pare essere davvero azzeccato). L’atmosfera, nel suo complesso, è molto più rilassante e accogliente: sembra di stare nel soggiorno di casa propria, offrendo così un ambiente più realistico agli ospiti che dovranno trascorrere tanto tempo tra queste mura.

Sulla zona notte vige ancora il massimo riserbo, sebbene qualche piccolo dettaglio sia già stato spifferato: alcune immagini hanno infatti mostrato una stanza dai letti singoli, con gli arredi in varie tonalità di blu e azzurro, che ben si abbinano al calore del parquet. Anche qui l’atmosfera invita al relax, come dovrebbe accadere in ogni camera da letto. Sicuramente ci saranno ancora molte altre sorprese in questa “nuova” casa del GF Vip 2026. A proposito, dove si trova l’edificio?

Dov’è la casa del Grande Fratello Vip 2026 a Roma

Sappiamo che la casa del Grande Fratello è da sempre situata a Roma, però non tutti conoscono il luogo preciso in cui si trova. Storicamente, le ambientazioni sono state ricostruite negli studi di Cinecittà: qui aveva sede l’originale casa che ha reso celebre il reality show. Ma di recente ci sono stati dei cambiamenti notevoli, che non sono certo passati inosservati al pubblico. A partire dal 2024, con la messa in onda della 18esima edizione del format classico, il GF si è spostato presso i Lumina Studios della capitale. Ed è questa “nuova” casa che si appresta ad ospitare, per la prima volta, i concorrenti di un’edizione Vip.

I Lumina Studios di Roma si trovano nella zona nord della città, in via Macherio (all’interno del Parco di Veio): qui è stato realizzato un vero e proprio “villaggio” che accoglie non solamente la casa del GF Vip, ma anche gli ambienti destinati alla produzione del reality show. L’intero complesso misura circa 1.750 metri quadrati e offre la massima privacy, come richiede la realizzazione del programma. La diretta tv in studio, invece, viene come sempre trasmessa da Cinecittà.