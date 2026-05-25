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Dove si mangia la pizza più cara d'Italia: la nuova classifica

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Una ricerca condotta da parte di Altroconsumo ha rivelato quali sono le città più care d’Italia per l’accoppiata composta da pizza e bibita. La nuova classifica è il frutto dell’analisi dei dati aggiornati forniti da parte dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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