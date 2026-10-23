Dove si beve il miglior caffè d'Italia: tutti i premi 2027

Dove si beve il miglior caffè nel nostro Paese: tutti i premi assegnati dalla nuova edizione della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia 2027

La nuova edizione della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2027 fotografa le eccellenze del caffè italiano, premiando le torrefazioni, i professionisti e i luoghi di consumo.

Premiati i migliori caffè d’Italia: dove si bevono

La guida, curata da Andrej Godina e Mauro Illiano e pubblicata da Bibliotheca Culinaria, è giunta alla sua quinta edizione e restituisce come sempre una fotografia articolata del settore, valorizzando tutte le realtà capaci di contribuire all’evoluzione della cultura del caffè in Italia, dalle grandi aziende storiche fino alle micro-torrefazioni specializzate.

In totale sono 400 le referenze recensite, tutte attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca da parte di un panel di professionisti secondo protocolli che regolano estrazioni, attrezzature, ricette e qualità dell’acqua: 170 caffè hanno ricevuto il riconoscimento massimo dei Tre Macinini, 203 hanno ottenuto Due Macinini e i restanti 27 Un Macinino.

Per quanto riguarda le torrefazioni, il titolo di Torrefazione dell’anno è andato a Caffè Bontadi del Trentino Alto Adige “per la straordinaria qualità di tutti i suoi caffè e per la finissima qualità dei flavori riscontrati all’assaggio”.

Seconda posizione per Caroma (sempre in Trentino Alto Adige) che ha ricevuto la menzione speciale di progetto culturale “per l’impegno costante nella diffusione della cultura del caffè attraverso iniziative educative e culturali”. Al terzo posto Camardo in Molise che precede Pellini Caffè (Veneto) e Caffitaly (Emilia Romagna).

A guidare la classifica delle caffetterie è Staccoli Caffè di Cattolica, località della Riviera Romagnola che vanta uno dei migliori beach club d’Italia; seconda posizione per Caffè San Carlo di Torino, davanti a Caffè Diaz di Napoli.

Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2027: tutti i premi

Torrefazioni

#1 Caffè Bontadi (Trentino-Alto Adige) – Torrefazione dell’anno

#2 Caroma (Trentino-Alto Adige) – Menzione speciale progetto culturale

#3 Camardo (Molise) – Torrefazione tradizione

#4 Pellini Caffè (Veneto) – Menzione speciale Gamma completa

#5 Caffitaly (Emilia-Romagna) – Torrefazione Home

#6 Torrefazione Kuntrawant (Trentino-Alto Adige) – Torrefazione caffè gourmet

#7 Torrefazione Caffè Gourmet (Emilia-Romagna) – Torrefazione rivelazione

#8 Antica Tostatura Triestina (FVG) – Menzione speciale Progetto Filiera

#9 Dersut Caffè (Veneto) – Torrefazione Circolare

#10 Torrefazione Mokadoro (Puglia) – Torrefazione Artigiana

#11 Il Manovale (Puglia) – Microtorrefazione Specialty dell’anno

#12 Tostato Specialty Coffees (Lombardia) – Microtorrefazione Specialty Rivelazione

#13 Caffè Cognetti (Puglia) – Microtorrefazione Specialty Sperimentale

#14 Torrefazione Primocrack (Umbria) – Microtorrefazione Specialty di Famiglia

#15 Le Piantagioni del Caffè (Toscana) – Menzione speciale Progetto Filiera Corta

#16 Bazzara (FVG) – Menzione speciale Progetto Formazione e Divulgazione

Premi alle caffetterie

#1 Staccoli Caffè (Cattolica, RN) – Caffetteria dell’anno

#2 Caffè San Carlo (Torino – Caffetteria storica

#3 Caffè Diaz (Napoli) – Caffetteria rivelazione

#4 Cafezal Brera — Caffetteria Specialty (Milano)

#5 Il Caffettiere Errante — Caffetteria Mobile / Su Ruote (Otranto, LE)

#6 Ditta Artigianale (Firenze) — Menzione speciale Progetto formativo

#7 Filiera (Lecce) — Menzione speciale Gestione responsabile

#8 Caffè Pascucci Marina Centro (Rimini)— Menzione speciale Carta dei caffè

#9 Ristorante F.lli Molteni (Adria, RO) — Menzione speciale Caffè al ristorante

#10 Grand Hotel Imperiale (Moltrasio, CO) — Menzione speciale Caffè d’hotel

Le nomination per Espresso da Cappuccino e Coffee in Mixology

Espresso da Cappuccino

Caffetteria 100% Arabica, Caffè Salimbene

Stelvio, Torrefazione Kuntrawant

100 Espresso Bio, Caroma

Tiziano 1919 Riserva Domenico Bristot, Caffè Bristot

Colombia Supremo, Delchi Torrefazione

Grancappuccino, Bazzara

Spavalda, Pellini Caffè

Tanzania Limited Edition, Caffitaly

Cinquestelle Club 100% Arabica, Caffè Molinari

Napless, It’s Caffè

Mixology