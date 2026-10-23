Dove si beve il miglior caffè d'Italia: tutti i premi 2027
Dove si beve il miglior caffè nel nostro Paese: tutti i premi assegnati dalla nuova edizione della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia 2027
La nuova edizione della Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2027 fotografa le eccellenze del caffè italiano, premiando le torrefazioni, i professionisti e i luoghi di consumo.
Premiati i migliori caffè d’Italia: dove si bevono
La guida, curata da Andrej Godina e Mauro Illiano e pubblicata da Bibliotheca Culinaria, è giunta alla sua quinta edizione e restituisce come sempre una fotografia articolata del settore, valorizzando tutte le realtà capaci di contribuire all’evoluzione della cultura del caffè in Italia, dalle grandi aziende storiche fino alle micro-torrefazioni specializzate.
In totale sono 400 le referenze recensite, tutte attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca da parte di un panel di professionisti secondo protocolli che regolano estrazioni, attrezzature, ricette e qualità dell’acqua: 170 caffè hanno ricevuto il riconoscimento massimo dei Tre Macinini, 203 hanno ottenuto Due Macinini e i restanti 27 Un Macinino.
Per quanto riguarda le torrefazioni, il titolo di Torrefazione dell’anno è andato a Caffè Bontadi del Trentino Alto Adige “per la straordinaria qualità di tutti i suoi caffè e per la finissima qualità dei flavori riscontrati all’assaggio”.
Seconda posizione per Caroma (sempre in Trentino Alto Adige) che ha ricevuto la menzione speciale di progetto culturale “per l’impegno costante nella diffusione della cultura del caffè attraverso iniziative educative e culturali”. Al terzo posto Camardo in Molise che precede Pellini Caffè (Veneto) e Caffitaly (Emilia Romagna).
A guidare la classifica delle caffetterie è Staccoli Caffè di Cattolica, località della Riviera Romagnola che vanta uno dei migliori beach club d’Italia; seconda posizione per Caffè San Carlo di Torino, davanti a Caffè Diaz di Napoli.
Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2027: tutti i premi
Torrefazioni
- #1 Caffè Bontadi (Trentino-Alto Adige) – Torrefazione dell’anno
- #2 Caroma (Trentino-Alto Adige) – Menzione speciale progetto culturale
- #3 Camardo (Molise) – Torrefazione tradizione
- #4 Pellini Caffè (Veneto) – Menzione speciale Gamma completa
- #5 Caffitaly (Emilia-Romagna) – Torrefazione Home
- #6 Torrefazione Kuntrawant (Trentino-Alto Adige) – Torrefazione caffè gourmet
- #7 Torrefazione Caffè Gourmet (Emilia-Romagna) – Torrefazione rivelazione
- #8 Antica Tostatura Triestina (FVG) – Menzione speciale Progetto Filiera
- #9 Dersut Caffè (Veneto) – Torrefazione Circolare
- #10 Torrefazione Mokadoro (Puglia) – Torrefazione Artigiana
- #11 Il Manovale (Puglia) – Microtorrefazione Specialty dell’anno
- #12 Tostato Specialty Coffees (Lombardia) – Microtorrefazione Specialty Rivelazione
- #13 Caffè Cognetti (Puglia) – Microtorrefazione Specialty Sperimentale
- #14 Torrefazione Primocrack (Umbria) – Microtorrefazione Specialty di Famiglia
- #15 Le Piantagioni del Caffè (Toscana) – Menzione speciale Progetto Filiera Corta
- #16 Bazzara (FVG) – Menzione speciale Progetto Formazione e Divulgazione
Premi alle caffetterie
- #1 Staccoli Caffè (Cattolica, RN) – Caffetteria dell’anno
- #2 Caffè San Carlo (Torino – Caffetteria storica
- #3 Caffè Diaz (Napoli) – Caffetteria rivelazione
- #4 Cafezal Brera — Caffetteria Specialty (Milano)
- #5 Il Caffettiere Errante — Caffetteria Mobile / Su Ruote (Otranto, LE)
- #6 Ditta Artigianale (Firenze) — Menzione speciale Progetto formativo
- #7 Filiera (Lecce) — Menzione speciale Gestione responsabile
- #8 Caffè Pascucci Marina Centro (Rimini)— Menzione speciale Carta dei caffè
- #9 Ristorante F.lli Molteni (Adria, RO) — Menzione speciale Caffè al ristorante
- #10 Grand Hotel Imperiale (Moltrasio, CO) — Menzione speciale Caffè d’hotel
Le nomination per Espresso da Cappuccino e Coffee in Mixology
Espresso da Cappuccino
- Caffetteria 100% Arabica, Caffè Salimbene
- Stelvio, Torrefazione Kuntrawant
- 100 Espresso Bio, Caroma
- Tiziano 1919 Riserva Domenico Bristot, Caffè Bristot
- Colombia Supremo, Delchi Torrefazione
- Grancappuccino, Bazzara
- Spavalda, Pellini Caffè
- Tanzania Limited Edition, Caffitaly
- Cinquestelle Club 100% Arabica, Caffè Molinari
- Napless, It’s Caffè
Mixology
- Rwanda Nyamasheke Hills Natural, Caroma
- Etiopia Bildimoo Bensa Bombe, Petrolio Elite Supercoffee
- Stupore, Kimbo
- Ethiopia Hamasho , Zar Cafè Specialty Coffee
- Colombia Gesha, Bloom Specialty Coffee.
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