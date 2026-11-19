Dove sciare in Italia, le località in cui si spende meno
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Si rinnova l’appuntamento annuale con l’indagine di Altroconsumo legata ai prezzi degli skipass nelle principali località sciistiche d’Italia. Per la ricerca di quest’anno, l’associazione dei consumatori ha preso in considerazione 40 tra comprensori e stazioni sciistiche del nostro Paese, rilevando i prezzi presenti sui rispettivi siti ufficiali il 4 novembre del 2026; sono state prese in considerazione le tariffe degli skipass a prezzo pieno per gli adulti in alta o altissima stagione.
Rispetto alle edizioni passate, l’indagine del 2026 non comprende alcuna località sciistica dell’Appennino, perché al momento della raccolta dei dati non erano ancora state pubblicate le tariffe relative alla nuova stagione sciistica.
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