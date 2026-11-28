Quali sono le migliori località dove sciare sulle Dolomiti e come risparmiare sullo skipass: cosa sapere in vista della nuova stagione invernale

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Il prezzo di una giornata sugli sci in alcune delle località più popolari delle Dolomiti può arrivare fino a 89 euro solo di skipass: è questa la tariffa giornaliera adulto per il comprensorio Dolomiti Superski. Ma risparmiare non è impossibile, perché dove e quando si scia incide sui prezzi.

Dolomiti, dove sciare nella stagione 2026/2027

Come evidenziato da ‘Il Gazzettino’, chi decide di salire in montagna di domenica durante l’inverno spenderà cifre diverse rispetto a chi si mette con gli sci ai piedi ogni fine settimana, magari insieme a tutta la famiglia.

Prendendo in considerazione chi scia in un solo comprensorio, il primo confronto da fare è con gli skipass di valle. Sul sito online del quotidiano veneto fanno notare che a Cortina d’Ampezzo il pass giornaliero di valle per un adulto costa 76 euro in stagione normale e 84 euro in alta stagione.

Ad Arabba-Marmolada, invece, si passa dai 68 euro giornalieri della stagione normale ai 75 euro dell’alta stagione; nello Ski Civetta da 65 a 72 euro e nell’Alpe Lusia-San Pellegrino da 67 a 74 euro. In tutte queste località, dal 10 al 30 gennaio del 2027 si applica la tariffa di stagione che fa risparmiare 7-8 euro a persona rispetto ai giorni festivi.

La nuova stagione invernale sulle piste delle Dolomiti parte il 28 novembre: a fare da apripista saranno Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme/Obereggen, 3 Cime Dolomiti e Plan de Corones. Il 4 dicembre apriranno Alpe Lusia, San Pellegrino, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, mentre il giorno successivo toccherà a Civetta.

Tra le novità di quest’anno ci sono le nuove cabinovie a dieci posti, il nuovo impianto al Buffaure in Val di Fassa e quello di Obereggen. Nel frattempo proseguono i lavori in corso per il collegamento tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle.

Come risparmiare per gli skipass sulle Dolomiti

Il biglietto Dolomiti Superski consente l’accesso a tutte le 12 valli tra Bellunese e Trentino-Alto Adige. Il tagliando serve, per esempio, per fare il Sellaronda partendo da Arabba: per una giornata sulle piste di un singolo comprensorio, il biglietto di valle fa risparmiare notevolmente, con una spesa di 17 euro a prezzo pieno in alta stagione nel caso dello Ski Civetta.

Acquistare il pass giornaliero o plurigiornaliero online, almeno due giorni prima, dà diritto a uno sconto del 5%. Se poi si prevede di sciare per più giorni di fila, è sempre bene confrontare il costo dei singoli biglietti con quello del plurigiornaliero. Prendendo come esempio Arabba-Marmolada, in alta stagione tre giorni consecutivi costano 216 euro, contro i 255 euro che si spenderebbero con tre pass giornalieri a prezzo pieno.

Per chi scia spesso in famiglia il Superski Family rappresenta un altro termine di paragone: il carnet più piccolo, quello che comprende 30 giornate da dividere tra i familiari, costa 1.296 euro. Usando tutto il carnet si spendono 43,20 euro a persona per giornata, meno della metà rispetto al pass giornaliero adulto in alta stagione. Questo è però il prezzo della prevendita: dal 27 novembre, infatti, il Superski Family da 30 giornate complessive costa 1.620 euro, pari a 54 euro a persona per giornata.

Per chi ragiona sull’intero inverno, invece, un modo per fare una stima è ripensare alle giornate effettivamente sciate durante lo scorso inverno, sommarle per tutta la famiglia e usare quel numero per confrontare la spesa con le diverse formule disponibili per gli skipass della nuova stagione.