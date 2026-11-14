Dove sciare a novembre in Italia: qui la stagione è già iniziata

Alla scoperta di quali sono le località di montagna dove poter sciare in Italia a novembre: ecco le zone è già iniziata la stagione sciistica

Solitamente l’inizio della nuova stagione sciistica in Italia coincide con il periodo compreso tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, ma esistono diverse località dove è possibile sciare anche prima, in particolare sui ghiacciai ad alta quota, che garantiscono condizioni favorevoli in attesa delle prime aperture delle stazioni sciistiche tradizionali.

Di seguito scopriamo dove è possibile praticare lo sci nella prima metà di novembre, in Italia ma anche all’estero, tra la Svizzera e l’Austria: è bene ricordare che le condizioni possono cambiare rapidamente in base all’evoluzione delle condizioni meteo e alle nevicate, quindi è consigliabile controllare i bollettini della stagione prima di mettersi in viaggio.

Le piste dove sciare a novembre in Italia

Le piste sul ghiacciaio del Giogo Alto in Val Senales sono aperte già dalla metà del mese di settembre su alcuni impianti in quota. Nella splendida località dell’Alto Adige si scia a oltre 3.000 metri di altitudine e il ghiacciaio può essere raggiunto con la funivia da Maso Corte.

Sono disponibili due piste: la blu S1 e la nera Leo Gurschler, entrambe servite dalla seggiovia Gletschersee 2; negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da ‘TgCom24’, ha aperto anche la seggiovia Hintereis.

Si resta in Alto Adige per il comprensorio di Solda, frazione del comune di Stelvio nell’omonima valle in provincia di Bolzano. Il comprensorio sciistico si sviluppa tra i 1.900 e i 3.250 metri di altezza ai piedi dell’Ortles.

La zona di Madriccio offre agli amanti dello sci numerose piste panoramiche, per lo più ampie, mentre le discese di Schöntauf risultano più impegnative. Ci sono alcune piste aperte dal 4 novembre per gli allenamenti agonistici e per quelli di club di sci, su prenotazione. L’inaugurazione ufficiale della stagione invernale al pubblico è avvenuta qualche giorno dopo, il 7 novembre.

Un’altra località dove poter sciare è Breuil-Cervinia in Valle d’Aosta, presente nella nuova classifica dedicata alle mete di montagna più amate d’Italia: la stagione sul ghiacciaio di Plateau Rosà è partita il 24 ottobre e sul versante italiano si sale in quota raggiungendo le piste del settore svizzero di Zermatt.

In servizio, a Cervinia, ci sono: gli skilift Plateau Rosà I, II e III, la seggiovia Furggsattel e la funivia Matterhorn Glacier Ride II. Dal 7 novembre sono aperte progressivamente anche le piste sul versante italiano.

I comprensori sciistici aperti in Svizzera e Austria

Oltre all’Italia, gli appassionati di sci possono scegliere anche tra diverse località sparse tra la Svizzera e l’Austria. Per quanto riguarda i comprensori elvetici, la stagione sciistica del Diavolezza è iniziata il 24 ottobre, una settimana dopo rispetto alle previsioni iniziali a causa delle temperature elevate che hanno impedito di preparare le piste e portarle alle condizioni abituali.

Sempre in Svizzera la nuova stagione è iniziata lo scorso 31 ottobre a Saas-Fee, dove risultano attualmente aperti circa 27 chilometri di piste rosse tra il settore dell’Allain e le discese verso Morenia, servite dagli impianti Alpin Express. Possibilità di sciare anche al ghiacciaio del Titlis a quote che raggiungono i 3.020 metri. In Austria, invece, si può sciare sul Kitzsteinhorn e in diverse località del Tirolo come Hintertux, Pitztaler Gletscher, Solden e Stubai.