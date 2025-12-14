Dove pattinare sul ghiaccio a Roma: tutte le piste 2025 - 2026

Il pattinaggio su ghiaccio sta diventando un'attività sempre più popolare e per questo Roma ha deciso di allestire per queste feste diverse piste

Roma anche d’inverno non rinuncia al divertimento e il pattinaggio sul ghiaccio è diventato una delle esperienze più amate da famiglie, gruppi di amici e coppie in cerca di qualcosa di diverso. Negli ultimi anni la proposta di piste sul ghiaccio nella Capitale è cresciuta in modo significativo, soprattutto durante le festività, dato che queste sono molto apprezzate.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio a Roma

Con l’arrivo della stagione invernale non è più necessario andare in montagna per raggiungere località dove pattinare sul ghiaccio. Da tempo vengono allestite strutture coperte e piste sul ghiaccio all’aperto spesso affiancate da mercatini, street food, luminarie e spettacoli anche nelle principali città italiane, come Roma e Milano. Roma è, in realtà, una delle prime città in Italia per numero di piste di pattinaggio presenti in vari quartieri della città, dalle piazze storiche alle aree residenziali.

Località fissa coperta per pattinare è lo storico Palaghiaccio Mezzaluna di Mentana, ma oltre a questa ci sono molte altre opzioni. Tra le più famose ci sono quelle del circuito “Ice Park” che da anni rappresenta il punto di riferimento per chi vuole pattinare in città senza allontanarsi troppo da casa. Le piste Ice Park si trovano in diverse aree come piazza Cavour, piazza Re di Roma, piazza Smart e la vicina Ladispoli, con strutture pensate per accogliere sia i principianti che i più esperti.

Anche alcuni parchi divertimento si sono adeguati alla nuova tradizione del pattinaggio su ghiaccio. A Cinecittà World è stato allestito un vero set cinematografico delle feste. Gli ospiti vengono accolti lungo la Christmas Street, ispirata a New York negli anni Venti, e tra le attrazioni più attese quest’anno spicca proprio una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Tra le altre location più spettacolari per pattinare a Roma c’è la grande pista inserita nel Christmas World di Villa Borghese, uno degli appuntamenti natalizi più attesi in città. Qui il pattinaggio è parte di un vero parco tematico dedicato al Natale, con giostre, decorazioni spettacolari e installazioni luminose. Anche all’interno del villaggio di Natale dell’Eur è presente la Pista del ghiaccio Polar Park Christmas Rome.

Da non perdere anche il Polar Park a Mezzocammino, una delle realtà più interessanti per pattinare. Qui la superficie per pattinare raggiunge complessivamente circa 1400 metri quadrati, suddivisi tra una pista interna di circa 500 metri quadrati e una esterna di circa 900.

Piste di pattinaggio sul ghiaccio nei centri commerciali romani

Un’altra opzione per chi vuole pattinare a Roma è rappresentata dai centri commerciali che da anni affiancano allo shopping l’esperienza del pattinaggio su ghiaccio. Nel periodo natalizio, quasi ogni grande mall allestisce la sua pista. Ad esempio, il centro commerciale Maximo ospita il “Polar Park al Maximo”, una pista pensata per famiglie e gruppi di amici che sarà aperta fino al 12 gennaio 2026.

Il centro commerciale Porta di Roma, invece, ha allestito la propria pista di pattinaggio all’esterno e questa sarà aperta fino al 31 gennaio. Qui il vantaggio è lo spazio dato che l’area è ampia e facilmente raggiungibile. Anche il centro commerciale Aura, in zona Valle Aurelia, propone una pista di pattinaggio Aura on Ice all’interno del proprio villaggio di Natale attivo fino al 6 gennaio 2026.

Fuori città, ma sempre facilmente raggiungibile, il Da Vinci Village a Fiumicino presenta per il Natale 2025 una pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto. Un’altra pista è stata allestita al Centro Domus, in zona Romanina, dove si trova anche uno caratteristico Villaggio Polare ricco di luci, decorazioni e attività.