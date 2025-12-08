Dove pattinare sul ghiaccio a Milano: tutte le piste 2025 - 2026

Una panoramica delle numerose piste di pattinaggio sul ghiaccio aperte in diversi punti della città di Milano durante questo periodo di feste

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Il pattinaggio sul ghiaccio è una delle attività invernali più amate da adulti e bambini. Milano, in particolare, negli ultimi anni ha visto crescere l’offerta dedicata con piste distribuite in vari quartieri e capaci di accogliere pattinatori appassionati ma anche principianti in cerca di divertimento. Nel 2025 le piste attive in città saranno circa dodici, tra strutture già aperte e quelle in procinto di inaugurare nei prossimi giorni. Un’offerta che copre tutta la città e che permette ai milanesi (e non solo) di trascorrere qualche ora all’aria aperta o semplicemente di vivere un’esperienza diversa dal solito.

Le piste di pattinaggio già aperte a Milano

Con l’arrivo del freddo non serve salire in montagna o raggiungere laghi alpini ghiacciati per andare con i pattini sul ghiaccio. Anche le città si trasformano in luoghi perfetti grazie alle tante piste temporanee che spuntano durante le festività natalizie e alle strutture coperte aperte per tutto l’inverno. Tra le principali città italiane Milano è sicuramente quella che quest’anno mette a disposizione un’offerta molto ampia di piste per pattinare sul ghiaccio.

Le prime piste ad aprire la stagione invernale 2025 sono state quelle che ormai rappresentano dei punti fermi per la città. Tra queste, la più grande e iconica è la 02 Ice di piazza Città di Lombardia, una vasta pista coperta situata sotto la sede della Regione. È tra le preferite dai pattinatori per le dimensioni e la possibilità di partecipare a corsi e lezioni individuali. La pista rimarrà aperta fino al 18 gennaio e prevede tariffe differenziate con ingressi orari o abbonamenti.

Un altro punto molto frequentato è il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli dove la pista ha aperto il 15 novembre e sarà aperta fino al 6 gennaio 2026. È una delle location più frequentate di Milano in questo periodo dato che ci sono anche casette di legno, luminarie, giostre, animazioni e iniziative dedicate ai più piccoli.

Molto gettonata anche la pista in Piazza Gae Aulenti, circondata dai grattacieli di Porta Nuova. Questa rimarrà aperta fino all’11 gennaio e in queste giornate nominate “Pop Xmas Let It Glow” si respirerà un’atmosfera magica anche grazie agli eventi organizzati in preparazione delle Olimpiadi invernali. Sul posto è possibile noleggiare pattini, guanti, calzini o insegnanti per i principianti.

Atmosfera più raccolta ma sempre molto partecipata in piazza Gramsci, dove ha riaperto “Il Regno di Ghiaccio“, una pista operativa fino al 18 gennaio. Qui si pattina tutti i pomeriggi da lunedì a giovedì (15–19), più a lungo durante il week-end. La pista Selinunte On Ice in viale Aretusa, invece, è stata aperta il 1° dicembre e sarà disponibile fino all’11 gennaio 2026. Per questa stagione, inoltre, è in programma un’iniziativa promossa dal Municipio 7, che mette a disposizione circa mille biglietti gratuiti per i ragazzi delle associazioni di quartiere.

Molto apprezzate anche le piste nei quartieri: quella di Villa Litta in viale Affori 21 (Municipio 9), già aperta e attiva, e la pista gratuita inaugurata in piazza Frattini (Municipio 6) che offre anche l’esperienza del trenino per i più piccoli.

Le piste di pattinaggio che apriranno nei prossimi giorni

Accanto alle piste già aperte, Milano si prepara ad accogliere altre location per pattinare che saranno attive entro la metà di dicembre. La più attesa è senza dubbio quella della Darsena, che negli ultimi anni è diventata uno degli spazi più suggestivi per pattinare all’aperto.

Dall’8 dicembre 2025 al 28 gennaio 2026 sarà possibile pattinare anche presso Municipio 4 On Ice in largo Marinai d’Italia, dove la pista sarà aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 19, mentre nei fine settimana 10-13 e 14:30 e 19:30. Sono, inoltre, previste aperture straordinarie per le scuole. Aprirà durante questo fine settimana anche la pista in via dei Guarneri che si presenta come un’opzione comoda per chi vive nella zona sudest della città.

Sempre in questi giorni apriranno anche le piste in Villa Scheibler e in via Orsini a Quarto Oggiaro. Infine, dal 12 dicembre aprirà la nuova pista di via Isernia che resterà aperta fino all’11 gennaio 2026 e completerà il quadro delle location operative durante questa stagione natalizia.