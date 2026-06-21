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Dove mangiare a Roma tra monumenti a panorami secondo Forbes

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

La guida di Forbes tra i locali con la vista sui monumenti più importanti di Roma: dove mangiare dal Colosseo al Pantheon, passando per Piazza Venezia, l’Altare della Patria e la scalinata di Trinità dei Monti.

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