Gambero Rosso ha realizzato una selezione dei migliori ristoranti presenti a Roma centro dove mangiare bene ed evitare le trappole per turisti

Roma, la Città Eterna, è un posto dove a ogni angolo convivono trattorie storiche, cucine internazionali, pizzerie d’autore e bistrot contemporanei. Proprio questa abbondanza, però, rende il centro storico uno dei territori più difficili per chi cerca qualità vera: accanto a insegne eccellenti prosperano locali pensati esclusivamente per intercettare il flusso turistico, spesso a scapito di qualità, servizio e materie prime.

Orientarsi diventa quindi fondamentale, soprattutto nelle zone più battute come il Tridente, Fontana di Trevi, Pantheon e dintorni. In questo scenario complesso, Gambero Rosso ha svolto un lavoro di selezione per individuare gli indirizzi migliori anche nel cuore più turistico della Capitale. La selezione eseguita dimostra che mangiare bene a Roma centro è possibile, purché si sappia dove andare.

La selezione del Gambero Rosso: qualità senza compromessi

Gambero Rosso è uno dei punti di riferimento più autorevoli in Italia nel mondo dell’enogastronomia. La sua fama è legata soprattutto alle Guide del Gambero Rosso, tra cui quelle dedicate a ristoranti, pizzerie, bar ed enoteche, che sono diventate uno strumento fondamentale per orientarsi tra le eccellenze gastronomiche del Paese. Attraverso un lavoro costante, Gambero Rosso contribuisce da quasi quarant’anni a raccontare i migliori protagonisti della cucina in Italia.

La filosofia alla base delle scelte del Gambero Rosso è quella di valorizzare ristoranti che mantengono non solo una propria identità gastronomica ma anche la qualità della cucina, indipendentemente dalla posizione. Nel centro storico romano questo significa premiare chi resiste alla tentazione del menu facile e standardizzato, continuando a lavorare su nuove proposte, cantina e servizio.

Per questo Gambero Rosso ha svolto una selezione dei migliori ristoranti a Roma includendo realtà molto diverse tra loro. Ci sono grandi classici della cucina romana ma anche insegne che hanno fatto la storia della ristorazione e che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento per residenti e appassionati. Accanto a queste, trovano spazio bistrot moderni, enoteche con cucina, pizzerie pluripremiate e persino ristoranti internazionali di alto livello.

Gli indirizzi migliori dove mangiare a Roma secondo il Gambero Rosso

Nel cuore del centro storico della capitale c’è Alfredo alla Scrofa, locale divenuto celebre per le famose fettuccine mantecate anche se la sua cucina ha molto altro da offrire. A pochi passi dal Pantheon, Armando al Pantheon è una delle trattorie più autentiche del centro. Prenotare non è semplice, ma ogni attesa viene ripagata dato che secondo ‘Gambero Rosso’ questo è uno dei ristoranti migliori a Roma. In zona Pantheon c’è anche Vico Pizza&Wine per gli amanti della vera pizza napoletana.

Per una cucina classica, Il Gabriello vanta un ambiente raccolto, un’atmosfera familiare e un menu con piatti della tradizione che, però, seguono le stagioni. La tradizione romana viene reinterpretata in chiave contemporanea da Il Marchese, locale che unisce cucina tradizionale, cocktail e una collezione impressionante di amari. Tra le trattorie storiche, Matricianella continua a essere una certezza. Qui un’ottima cucina romana viene accompagnata da una cantina sorprendentemente ricca e prezzi comunque equilibrati per la zona.

Secondo sempre ‘Gambero Rosso’ per una pausa cosmopolita senza rinunciare alla qualità, in zona Fontana di Trevi c’è Baccano. Nella stessa area sul versante pizza, Piccolo Buco è una tappa obbligata. La pizza napoletana viene realizzata con grande attenzione agli ingredienti e alle cotture, confermandosi tra le migliori della Capitale nonostante la posizione super turistica.

Sul fronte del vino, Buccone vini e olii rappresenta una tappa imprescindibile. L’ambiente, rimasto fedele alla sua anima storica, invita a godersi un calice accompagnato da piatti semplici ma di qualità, in un’atmosfera che sa di Roma autentica. Alla ricerca di una cucina creativa? Retrobottega, laboratorio gastronomico che da anni sperimenta, è la risposta giusta. Gli appassionati di cucina romana per una carbonara, un’amatriciana, una lingua in salsa verde o altri piatti possono recarsi presso La Quercia Osteria Monteforte.

Chi cerca un’esperienza diversa trova in Miao Miao Kebab specialità turche mentre in Hamasei uno dei migliori indirizzi giapponesi di Roma. Infine, per chi desidera un’esperienza internazionale di alto profilo, Zuma porta nella Capitale un’idea di cucina giapponese contemporanea sofisticata, in una delle location più esclusive della città.