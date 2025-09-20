Dove mangiare i migliori hamburger al mondo: c'è anche l'Italia

C'è anche un locale italiano nella classifica World's 25 Best Burgers del 2025, dedicata alle migliori insegne al mondo dove mangiare un hamburger

C’è anche l’Italia nella nuova classifica World’s 25 Best Burgers che indica i migliori locali al mondo dove mangiare un hamburger. La graduatoria è stilata da Upper Cut Media House, nota media company inglese che si occupa di ospitalità, gastronomia ed eventi.

Dove mangiare i migliori hamburger al mondo: un locale italiano in classifica

L’unico locale italiano presente nella classifica World’s 25 Best Burgers del 2025 è Reburger: si trova a Firenze dove ha aperto nel 2021 e si contraddistingue per la varietà della proposta e la qualità delle materie prime.

Sul menu dell’insegna fiorentina, punto di riferimento anche per gli appassionati di arti visive e musica, oltre agli hamburger si trovano proposte vegetali fatte in casa, così come le salse, tutte rigorosamente fresche e prodotte nelle cucine di Reburger.

Tanti i panini presenti nel menu del locale di Firenze, a partire dal Double Smashed Sheesburger: due hamburger di manzo grigliati e schiacciati, conditi con cheddar fuso, cipolla grigliata, cetriolini sottaceto e la salsa cocktail rigorosamente fatta in casa.

Il cuban è un hamburger di manzo grigliato con cipolle grigliate, peperoni grigliati, jalapenos, formaggio blu fuso, una fetta di pomodoro fresco e la salsa cubana piccante fatta in casa, mentre il panino Juicy Lucy è fatto con un hamburger di manzo grigliato ripieno di cheddar fuso, cipolle sottaceto, una fetta di pomodoro fresco e la salsa 1000 Island fatta in casa.

Nel menu presente sul sito ufficiale troviamo anche lo Swiss Truff (hamburger di manzo grigliato guarnito, brie fuso, rucola fresca, crema di funghi champignon, salsa maionese al tartufo), il Chili Chicken (petto di pollo speziato alla griglia, pomodoro fresco, rucola, jalapenos e salsa cubana piccante fatta in casa) e anche il Red Evergreen (esclusivo burger vegano alla barbabietola con cipolle caramellate, pomodori, rucola fresca e la salsa di senape al miele fatta in casa).

La graduatoria internazionale

In cima alla classifica World’s 25 Best Burgers troviamo Hundred Burgers di Valencia, votato il miglior locale al mondo dove mangiare un hamburger. Londra domina la graduatoria con ben sei insegne: la Capitale del Regno Unito, che vanta uno dei migliori mercati del cibo al mondo, occupa la seconda posizione con Bleecker Burger e la terza con Bleecker Burger.

Sempre a Londra ci sono Hawksmoor “The Big Matt” inserito all’ottavo posto, Burger & Beyond al nono, Dove all’undicesimo e Heard al venticinquesimo. Due locali di Copenaghen al quarto e quinto posto, occupati rispettivamente da Popl Burger e Gasoline Grill, mentre in mezzo troviamo Funky Chicken Food Truck di Stoccolma.

La prima insegna non europea si trova in settima posizione ed è La Birra Bar di Buenos Aires. Sydney si piazza al decimo posto con Next Door Double Bay e al dodicesimo con The Gidley. Sono quattro i locali di New York in graduatoria: Sip & Guzzle Tavern Burger (tredicesimo posto), Nowon (quindicesimo), Red Hook Tavern (ventunesimo) e 4 Charles Prime Ribe (ventitreesimo).

Nel ranking troviamo anche Charrd di Melbourne in quattordicesima posizione, All or Nothing Burger di Alicante due posti più in giù davanti a Gui’s Burger di Ashiya, 11 Woodfire di Dubai, The Loyalist di Chicago e Salt Shed di Brighton. Completano l’elenco Reburger di Firenze e Amboy di Los Angeles, quest’ultima indicata nel 2025 come una delle città più stressanti al mondo.

World’s 25 Best Burgers