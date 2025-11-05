La pizza al trancio è una vera e propria istituzione a Milano e Gambero Rosso ha deciso di condividere i migliori indirizzi in città dove mangiarla

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

La pizza al trancio è una vera istituzione milanese. Croccante sotto, filante sopra e generosamente condita, rappresenta una delle tradizioni gastronomiche più autentiche della città. A differenza della classica pizza napoletana, sottile e con cornicione, la pizza al trancio nasce come piatto pensato per essere preparato in teglie cotto in anticipo e servito a fette. È perfetta per una pausa pranzo veloce o come comfort food da gustare sul divano. Gambero Rosso ha, quindi, deciso di realizzare una selezione dei migliori indirizzi dove mangiare la pizza al trancio a Milano e dintorni.

La pizza al trancio a Milano: storia e tradizione

La storia della pizza al trancio a Milano affonda le sue radici nel dopoguerra, quando i primi fornai toscani ed emiliani (ma non solo) arrivarono in città per lavorare nei panifici e iniziarono a proporre versioni locali della pizza. Nasce così, tra gli anni ’50 e ’60, una specialità tutta milanese che veniva cotta in teglie e servita in tranci generosi.

Il nome più iconico legato a questa tradizione è senza dubbio Spontini, inaugurato nel 1953 e oggi catena internazionale con sedi anche all’estero. La sua fetta di pizza alta e filante, con mozzarella abbondante, è diventata un simbolo della pizza anche all’estero.

Ma accanto a Spontini, sono molte le pizzerie storiche di quartiere che negli anni hanno mantenuto viva questa tradizione, e altre nuove insegne che hanno dato nuova popolarità al prodotto. Secondo Gambero Rosso, Milano ospita oggi alcune delle migliori pizzerie al trancio d’Italia, capaci di coniugare la tradizione con l’innovazione.

Gli indirizzi dove mangiare le migliori pizze al trancio a Milano

Tra le pizzerie premiate e segnalate da Gambero Rosso, spiccano nomi storici e nuove aperture che hanno saputo reinterpretare la pizza al trancio come un piatto di qualità.

Nel quartiere Lambrate, la Cappelletta è un punto di riferimento dal 1980. Gestita ancora oggi dalla stessa famiglia di origini emiliane, questa trattoria propone un menù dove la pizza al trancio è protagonista assoluta. Alta, soffice e leggera, viene condita in quasi quaranta varianti. C’è poi un indirizzo simbolico per molti milanesi: la Pizzeria di Porta Garibaldi, in corso Como. Fondata negli anni ’50 dai toscani Gioiella e Dino Giuntoli, è ancora oggi un luogo amato per una fetta di pizza calda dopo mezzanotte. L’ambiente è rimasto quasi identico a quello d’un tempo, con le sedie di legno e il forno a legna.

Storica anche la Pizzeria del Sole, nel quartiere Corvetto, aperta nel 1979 da tre imprenditori siciliani. La loro pizza al trancio ricorda un po’ lo sfincione palermitano: soffice, ben cotta e ricca di mozzarella. Nel cuore della città meneghina c’è anche Filante che rappresenta una nuova generazione della pizza al trancio. Aperta nel 2020 dall’imprenditore Federico Delunas, è una delle insegne più amate dai giovani milanesi. Oggi conta tre sedi in città, piazzale Susa, Porta Genova e Corso Sempione e si distingue per gli ingredienti di qualità e l’uso di farine integrali.

Chi ama le atmosfere vintage non può perdersi la Pizzeria Forno Antico, su viale Corsica. Il locale, fermo agli anni ’70, conserva tutto il fascino di un tempo, con piastrelle colorate e forno a vista. Qui la pizza al trancio è quella classica, alta e morbidissima, con base croccante.

Infine, appena fuori città, tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, Karma offre una pizza al trancio soffice ma croccante, cotta nel forno a legna e completata con topping originali e ingredienti stagionali. La cura per la lievitazione e la qualità delle materie prime hanno reso Karma una delle pizzerie più premiate da Gambero Rosso.