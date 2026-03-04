Il Campionato Miglior Colomba d’Italia tenutosi alla Fiera Terreno CT di Carrara ha decretato dove è possibile mangiare la miglior colomba nel 2026

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

La colomba è uno dei simboli più amati della tradizione dolciaria italiana legata alla Pasqua. Proprio per celebrare e valorizzare questo dolce iconico, ogni anno viene organizzato il Campionato dedicato agli chef panificatori e pasticceri, che premia le migliori colombe artigianali d’Italia. Anche quest’anno, a decretare dove mangiare la miglior colomba di Pasqua d’Italia, quindi, è stato il Campionato “Miglior Colomba Italiana”, un evento che ha attirato l’attenzione di operatori del settore, pasticceri e appassionati di tutta la penisola.

Il Campionato “Miglior Colomba 2026” organizzato dalla FIPGC

Il concorso per eleggere la migliore colomba è stato promosso dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC, realtà che da anni si impegna a promuovere e difendere l’eccellenza italiana nel campo dell’arte dolce e della panificazione. La federazione nasce con l’obiettivo di creare un sistema di collaborazione tra associazioni di categoria, grossisti, scuole professionali, istituti e artigiani del settore.

Ogni anno l’organizzazione promuove competizioni dedicate ai grandi lievitati e alla pasticceria artistica. All’interno di questo calendario rientra anche Tirreno CT di Carrara, una delle fiere più importanti dedicate al settore della ristorazione e dell’ospitalità. Durante questa fiera, infatti, non solo si è svolto il campionato per eleggere il miglior pane d’Italia ma anche il Campionato Miglior Colomba Italiana. La manifestazione ha richiamato operatori da tutta Italia e ha visto la partecipazione di oltre 80 colombe in gara.

Per stabilire i vincitori della gara, la giuria tecnica ha analizzato ogni colomba secondo criteri precisi come profumo, qualità della lievitazione, consistenza dell’impasto, struttura, equilibrio dei sapori e cura della presentazione. Durante l’evento, accanto alla competizione principale, sono state esposte anche spettacolari uova di Pasqua decorate dai maestri pasticceri della federazione. Le creazioni artistiche firmate da Nicolas Vella, Francesco Curti, Ilenia La Monica, Concetta Scolaro e Monica Dorata hanno raccontato la creatività della pasticceria italiana attraverso vere opere di cioccolato.

I premi e i vincitori della Miglior Colomba d’Italia 2026

Il risultato finale del Campionato Miglior Colomba d’Italia 2026 ha evidenziato il grande livello della pasticceria in Italia. In particolare, la Campania si è distinta conquistando due importanti primi posti nelle categorie principali.

Il titolo di Miglior Colomba Classica 2026 è stato assegnato ad Antonio Gargiulo, maestro pasticciere di Sant’Agnello, in provincia di Napoli. La colomba presentata rispettava la ricetta tradizionale con canditi d’arancia nell’impasto, lunga lievitazione naturale e la tipica glassa arricchita da mandorle e zucchero. Il podio della categoria classica è stato completato da Michele Pirro al secondo posto e Roberto Moreschi al terzo.

La Campania ha conquistato anche la categoria Miglior Colomba Salata 2026 grazie al pasticciere Raffaele Romano di Solofra, in provincia di Avellino. La sua creazione, chiamata “Anima Campana”, ha trasformato il dolce pasquale in una proposta davvero originale. Nell’impasto, infatti, sono stati inseriti ingredienti come capperi, acciughe, Provolone del Monaco e pomodorini confit. Il podio della categoria salata ha visto al secondo posto Antonio Chiumiento e al terzo Francesco Ricci.

Tra le categorie più creative della competizione c’è stata anche quella dedicata alla Miglior Colomba Gelato, dove il primo posto è andato al maestro gelatiere Massimo Esposito di Catanzaro. La sua proposta combinava il mondo della gelateria e quello dei grandi lievitati. In questa categoria il secondo posto è stato assegnato a Daniele Mascia, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato ancora da Raffaele Romano.