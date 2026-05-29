Gelato più buono d'Italia: i migliori gelatieri artigianali

Gelato Festival World Ranking ha stabilito anche quest'anno dove si mangia il gelato artigianale più buono, premiando i migliori maestri gelatieri

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In Italia il gelato artigianale è molto più di un semplice dessert. È un rito, una tradizione e uno dei simboli più riconoscibili della nostra cultura gastronomica nel mondo. Dai piccoli laboratori di quartiere alle gelaterie premiate a livello internazionale, il gelato italiano continua a rappresentare un’eccellenza. Negli ultimi anni il settore ha conosciuto una crescita straordinaria. In questo contesto è nato il Gelato Festival World Ranking, la graduatoria mondiale che ogni anno premia i migliori maestri gelatieri del pianeta. L’edizione 2026, presentata a Roma, ha confermato ancora una volta la centralità dell’Italia.

Cos’è il Gelato Festival World Ranking e come funziona la manifestazione

Il Gelato Festival World Ranking è considerato uno dei più autorevoli sistemi di valutazione dedicati al gelato artigianale. La classifica nasce all’interno del progetto Gelato Festival, manifestazione internazionale che da anni organizza competizioni tra maestri gelatieri in diverse parti del mondo. Come spiega ‘La Cucina Italiana’, gli artigiani si confrontano in una serie di sfide che si svolgono attraverso tappe distribuite tra l’Europa, gli Stati Uniti e altri mercati internazionali. Ogni partecipante viene giudicato da esperti del settore secondo rigorosi parametri.

Non conta soltanto il gusto finale, ma anche la qualità, la lavorazione, l’equilibrio aromatico, l’innovazione, la scelta delle materie prime e persino l’etica produttiva. La classifica ha assunto negli anni un valore sempre maggiore. Il gelato artigianale non è più soltanto un’eccellenza italiana, ma un patrimonio che si è diffuso nel mondo grazie a professionisti capaci di esportare tecniche e segreti. Molti maestri italiani, infatti, lavorano oggi all’estero contribuendo a costruire nuove scuole del gelato in paesi come Spagna, Belgio, Stati Uniti e Polonia.

I migliori gelatieri nella classifica 2026 e la Hall of Fame

L’edizione 2026 del Gelato Festival World Ranking ha premiato dieci maestri provenienti da diversi Paesi, con una fortissima presenza italiana. Ben cinque gelaterie, infatti, sono in Italia. A conquistare il primo posto è stato Carlo Guerriero, titolare de La Cremeria Gelato Italiano (Cadice, Spagna). Il secondo gradino del podio è andato a Tomasz Szypuła della gelateria Szypuła 1974 di Baborów, in Polonia, mentre il terzo posto è stato conquistato da Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Bolzano.

Subito dietro troviamo Giovanna Bonazzi de La Parona del Gelato di Verona, nome ormai consolidato nel panorama artigianale nazionale. La top ten prosegue con realtà internazionali e italiane di altissimo livello come Christian Wu a Bruxelles, Savannah G. Lee a San Francisco e Massimiliano Scotti di VeroLatte (Vigevano), uno dei nomi più noti della gelateria italiana. Completano la classifica Maurizio Melani a Valencia, Kees Baars nei Paesi Bassi e un ex aequo tutto italiano tra Fabio Forghieri di Correggio e Leonardo La Porta di Torino.

Grande attenzione anche per la Hall of Fame, che raccoglie i campioni assoluti delle edizioni precedenti. Tra i nomi più prestigiosi figura Eugenio Morrone della Gelateria Il Cannolo Siciliano, considerato un altro dei punti di riferimento del settore. Accanto a lui ci sono Marco Venturino della Gelateria I Giardini di Marzo e la new entry 2026, il maestro ungherese Ádám Fazekas, campione mondiale 2021.

Ecco la classifica dei migliori gelatieri del mondo – Top 10 Gelato Festival World Ranking 2026: