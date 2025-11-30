Dove festeggiare il Natale 2025: le mete più economiche in Italia

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Si può partire per le vacanze di Natale anche senza spendere una follia: sebbene sia uno dei periodi dell’anno più costosi in assoluto per viaggiare, ci sono diverse mete che permettono di godersi qualche giorno di relax in economia. A stilare la lista delle destinazioni migliori per festeggiare il Natale 2025 sono gli esperti di Civitatis, azienda leader nella vendita di visite guidate ed escursioni in italiano. Tra le dieci località individuate per un viaggio low cost, ce ne sono anche due in Italia: scopriamo quali sono.