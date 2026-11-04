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Dove costano di più le case in Italia: città e zone più care

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le città e le zone d’Italia più care dove comprare casa a settembre del 2026? A rivelarlo è la classifica stilata da Idealista, portale online e una piattaforma tecnologica che opera nel settore immobiliare: Milano occupa la maggior parte delle posizioni più alte della graduatoria, anche se il primato va a una località della Toscana.

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