Dove costano di più le case in Italia: città e zone più care
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Quali sono le città e le zone d’Italia più care dove comprare casa a settembre del 2026? A rivelarlo è la classifica stilata da Idealista, portale online e una piattaforma tecnologica che opera nel settore immobiliare: Milano occupa la maggior parte delle posizioni più alte della graduatoria, anche se il primato va a una località della Toscana.
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