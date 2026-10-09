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Dove conviene vivere dopo la pensione: l'Italia è nella Top 10

4 min di lettura

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Il Global Retirement Index 2026 ha svelato la classifica dei migliori Paesi dove conviene trasferirsi dopo la pensione, valutandoli in base a cinque criteri principali: qualità della vita, mobilità e cittadinanza, ottimizzazione fiscale, procedura di rilascio del visto, costi e investimenti richiesti.

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