Questo sito contribuisce all’audience di

Virgilio InItalia

Dove conviene fare la spesa: le regioni meno care in Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Grazie a una ricerca condotta da Altroconsumo è possibile sapere quali sono le regioni più convenienti dove fare la spesa in Italia. L’indagine ha portato a una classifica che si basa su quanto una famiglia tipo (composta da quattro persone) spende mediamente in un anno. La media nazionale, in base a quanto riferito dall’associazione dei consumatori, è di 7.250 euro annuali e tutte le regioni presenti nelle prime dieci posizioni della graduatoria si trovano al di sotto di questa soglia.

SCELTI PER VOI:

 

Più letti

 

POTREBBE INTERESSARTI