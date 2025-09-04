Dove conviene fare la spesa: le regioni meno care in Italia
di
Grazie a una ricerca condotta da Altroconsumo è possibile sapere quali sono le regioni più convenienti dove fare la spesa in Italia. L’indagine ha portato a una classifica che si basa su quanto una famiglia tipo (composta da quattro persone) spende mediamente in un anno. La media nazionale, in base a quanto riferito dall’associazione dei consumatori, è di 7.250 euro annuali e tutte le regioni presenti nelle prime dieci posizioni della graduatoria si trovano al di sotto di questa soglia.
