Dove Cameron con When in Rome ha fatto arrabbiare gli italiani

Dove Cameron racconta l’Italia in When in Rome tra borghi e dolce vita, eppure il video girato a Capena suscita le polemiche tra gli italiani sui social

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Dove Cameron con ‘When in Rome’ torna a guardare all’Italia, questa volta attraverso un videoclip girato a Capena, alle porte di Roma, dove vicoli, balconi e scene di vita collettiva costruiscono un’immagine romantica del Paese che ha conquistato molti spettatori e, allo stesso tempo, irritato una parte del pubblico italiano sui social.

Dove Cameron ha girato When in Rome

Per il video di ‘When in Rome’, Dove Cameron ha scelto Capena, borgo laziale a una trentina di chilometri dalla Capitale, trasformandone il centro storico nello scenario di una storia d’amore sospesa in un’Italia che sembra procedere secondo un tempo tutto suo.

Le strade antiche e gli edifici del paese entrano così nel racconto visivo del brano e ne definiscono fin dalle prime immagini l’atmosfera; nel videoclip le persone si affacciano dai balconi, le tavole escono dalle case e occupano la strada, mentre le coppie si incontrano tra le vie del borgo.

La scelta della location evidenzia il forte legame con l’Italia che l’artista racconta da tempo anche sui propri profili social. Prima dell’uscita del singolo aveva condiviso fotografie e cartoline realizzate durante i suoi soggiorni nel Paese, comprese alcune immagini scattate a Roma, e anche la relazione con Damiano David ha reso questo legame ancora più evidente agli occhi del pubblico.

Capena finisce così per assumere nel video il ruolo di un’Italia ideale, costruita attraverso feste di paese, incontri, gesti romantici; in una delle sequenze compare anche un matrimonio e il bouquet lanciato dalla sposa arriva proprio nelle mani della cantante, un dettaglio che richiama inevitabilmente le nozze annunciate con Damiano David.

Il titolo della canzone porta Roma fin dentro il brano, mentre il videoclip allarga lo sguardo a un immaginario italiano riconoscibile anche fuori dai confini nazionali.

Sullo sfondo riemerge l’idea del “dolce far niente”, associata da tempo all’Italia e alla sua rappresentazione internazionale, ed è proprio questa scelta narrativa ad aver spostato l’attenzione dalla storia d’amore alle immagini utilizzate per raccontarla.

Perché When in Rome ha irritato gli italiani

Secondo quanto riportato da ‘Vanity Fair’, una parte degli utenti italiani su X avrebbe letto il videoclip come l’ennesima versione dell’Italia costruita attraverso cliché destinati soprattutto al pubblico straniero.

A suscitare le reazioni sono stati soprattutto quei frammenti di vita lenta e comunitaria che, accostati nel videoclip, restituiscono un’Italia molto vicina alla cartolina turistica, fatta di piccoli borghi, relazioni di vicinato e giornate che sembrano scorrere senza fretta, secondo un immaginario che all’estero continua ad avere una forte presa.

Le tavolate apparecchiate in strada, le persone affacciate ai balconi e quella quotidianità scandita dagli incontri hanno finito per concentrare su Capena il cuore della discussione, perché per alcuni utenti queste immagini restituiscono un’Italia lontana dall’esperienza contemporanea di chi vive nel Paese e si confronta ogni giorno con lavoro, traffico, costi e ritmi che lasciano molto meno spazio a una dimensione così sospesa.

Il dibattito, però, non è stato a senso unico, e c’è chi ha ricordato che ‘When in Rome’ nasce come canzone d’amore e che le immagini del video rispondono alle esigenze di un racconto pop, più vicino alla fantasia romantica che alla cronaca sociale.