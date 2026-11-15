Dove andranno in vacanza gli italiani tra l'autunno e l'inverno

Dove andranno in vacanza gli italiani in viaggio tra autunno e inverno: le destinazioni preferite secondo la ricerca dell'European Travel Commission

Una nuova ricerca condotta dall’European Travel Commission ha rivelato le preferenze degli europei intenzionati a mettersi in viaggio tra autunno e inverno, in modo particolare nel mese di dicembre.

Vacanze autunno e inverno: dove andranno gli italiani

Per quanto riguarda l’Italia, in cima alle preferenze dei turisti del nostro Paese c’è la Francia, indicata dal 14% degli intervistati; al secondo posto, invece, troviamo la Spagna, scelta dal 12% di chi ha partecipato al sondaggio dell’ETC. Al terzo posto, infine, troviamo tre Paesi, ciascuno indicato dal 7% degli intervistati: si tratta di Regno Unito, Austria e Germania.

In due Paesi c’è l’Italia al primo posto: in Francia il 15% degli intervistati ha dichiarato di essere intenzionato a visitare una località italiana; lo Stivale è in cima alle preferenze anche dei turisti polacchi con il 13%.

Gli austriaci mettono l’Italia al secondo posto, dietro la Germania ma davanti a Spagna, Croazia e Grecia. Per i turisti del Belgio l’Italia è quarta dietro Francia, Spagna e Paesi Bassi. Il nostro Paese si colloca al terzo posto anche tra le preferenze dei cittadini britannici, che scelgono soprattutto Spagna e Francia. Stessa posizione tra i tedeschi che in cima alle preferenze mettono l’Austria e poi Spagna, Italia, Francia e Paesi Bassi.

Il 36% degli intervistati ha dichiarato che prevede di visitare più città all’interno dello stesso Paese durante il prossimo viaggio, mentre il 4% punta a visitare più Nazioni. Il tempo libero rappresenta la principale motivazione alla base delle intenzioni di viaggio: a indicarlo è stato il 71% degli interpellati.

Dal punto di vista delle esperienze, i viaggiatori europei sono interessati soprattutto ad ammirare paesaggi naturali, a scoprire le tradizioni gastronomiche locali e a immergersi nella cultura del territorio. Sul fronte budget, i turisti prevedono di spendere tra 500 e 1.000 euro per soggiorni da quattro a sei notti.

Viaggi a dicembre: le abitudini degli europei

L’indagine è basata su un sondaggio online che ha coinvolto 6.000 intervistati provenienti da Germania, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Italia, Belgio, Svizzera, Spagna, Polonia e Austria. I partecipanti al sondaggio hanno compiuto almeno due viaggi con pernottamento negli ultimi anni e il 23% degli intervistati ha dichiarato l’intenzione di partire durante le festività natalizie.

Visitare i familiari e gli amici rappresenta una forte motivazione per i viaggi di dicembre: a sostenerlo è il 34% degli intervistati. Dal rapporto è emerso che i soggiorni in un’unica destinazione continuano a essere la formula preferita dal 60% dei viaggiatori, Sia tra coloro che scelgono destinazioni di mare sia tra chi opta per soggiorni sulla neve oppure visite in una grande città.

Tra gli intervistati che hanno dichiarato di essere propensi a viaggiare nei prossimi sei mesi, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Germania sono emerse come le destinazioni più popolari. I principali fattori di preoccupazione per chi vorrebbe partire a dicembre sono l’instabilità economica e la crisi geopolitica internazionale; tra gli altri timori dei viaggiatori ci sono anche gli eventi meteorologici estremi e l’overtourism.

Quando si tratta di scegliere la propria destinazione, la sicurezza è al primo posto e rappresenta il criterio più importante; altri fattori determinanti sono il clima piacevole, la convenienza dei prezzi e le mete caratterizzate da un costo della vita contenuto.