Lo spettacolo della doppia tromba d'aria ai Faraglioni di Capri

Una doppia tromba d'aria compare davanti ai Faraglioni di Capri e regala uno spettacolo inatteso, immortalato in immagini che fanno il giro del web

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Nella mattinata di sabato 7 novembre 2026, mentre la Campania era interessata da un’ondata di maltempo, una doppia tromba d’aria è comparsa sul mare davanti ai Faraglioni di Capri dando vita a uno scenario spettacolare immortalato in immagini che hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Cosa è successo ai Faraglioni di Capri

Le immagini riprese durante la mattinata mostrano due imponenti colonne d’aria che, scendendo dalle nubi temporalesche fino alla superficie del mare, sembrano abbracciare i celebri Faraglioni di Capri, creando una sorta di arco naturale sospeso sull’acqua e regalando uno scenario particolarmente suggestivo.

La comparsa delle due trombe marine ha incantato residenti e turisti, che hanno seguito dalla costa l’evoluzione del fenomeno e lo hanno ripreso con i cellulari, condividendo sui social immagini e video diventati rapidamente virali grazie alla particolare cornice dei Faraglioni di Capri.

A rendere ancora più particolari le immagini è stato, infatti, proprio il contesto paesaggistico nel quale si è verificato l’episodio che ha trasformato per alcuni minuti il panorama dell’isola. I Faraglioni rappresentano uno dei simboli dell’isola e comprendono tre formazioni rocciose che raggiungono un’altezza di circa cento metri.

La più vicina alla costa è conosciuta come Stella, mentre il Faraglione di Mezzo presenta una caratteristica apertura naturale attraversata dalle imbarcazioni durante i tour dell’isola; più distante dalla terraferma si trova Scopolo, conosciuto anche come Faraglione di Fuori, celebre per ospitare una particolare sottospecie di lucertola azzurra.

Come si formano le trombe marine e perché si verificano durante il maltempo

La doppia tromba marina del 7 novembre si è verificata durante una fase di instabilità atmosferica che ha interessato la Campania, dove la Protezione civile regionale aveva diramato un’allerta gialla per temporali e possibili criticità idrogeologiche che segnalava condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi.

Le trombe marine sono vortici d’aria che si sviluppano sopra gli specchi d’acqua e che possono assumere la caratteristica forma di un imbuto, visibile tra la base delle nubi e la superficie marina; la loro formazione è legata a particolari condizioni atmosferiche nelle quali l’instabilità dell’aria e i movimenti rotatori possono favorire la nascita di colonne vorticose.

La struttura delle trombe marine diventa riconoscibile grazie alla condensazione dell’umidità e agli spruzzi d’acqua sollevati dal vortice, che rendono visibile il collegamento tra la nube e il mare. Nel caso di Capri, l’aspetto più particolare è stato lo sviluppo contemporaneo di due colonne vorticose, la cui posizione rispetto ai Faraglioni ha dato origine alle immagini diffuse sul web.

Per quanto suggestivi, questi fenomeni possono rappresentare un pericolo soprattutto per le imbarcazioni, poiché i venti associati alla loro formazione possono raggiungere intensità considerevoli; le conseguenze dipendono dalla forza del vortice e dal suo percorso, in particolare quando si avvicina alla costa o attraversa aree frequentate dalle barche.

Secondo quanto riportato su ‘Ansa’, l’episodio avvenuto davanti ai Faraglioni non ha provocato danni, poiché le due trombe marine si sono esaurite al largo senza raggiungere la terraferma; a testimoniare quanto accaduto restano i video e le immagini realizzate da residenti e turisti, che hanno documentato uno spettacolare fenomeno atmosferico sullo sfondo di uno dei panorami più celebri d’Italia.