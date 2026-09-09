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Dopo l'Odissea di Nolan: i film di Hollywood girati in Italia

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Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Effetto Odissea di Nolan: dopo lo straordinario successo del film ispirato al poema omerico, le produzioni internazionali scelgono ancora più volentieri l’Italia per girare film e serie tv.

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