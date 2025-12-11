Donne più potenti al mondo nel 2025: due italiane in classifica

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le donne più potenti al mondo nel 2025? Lo ha rivelato Forbes con la classifica dedicata alle figure femminili di maggior potere a livello internazionale: nella graduatoria, composta da politiche, imprenditrici e anche personalità dello spettacolo, trovano posto due donne italiane.