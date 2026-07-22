Donnarumma si sposa in Puglia, location del matrimonio e ospiti

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la location e i possibili ospiti vip per il matrimonio del portiere della Nazionale italiana

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante convolano a nozze: è fissata per la giornata di venerdì 24 luglio 2026 la data del matrimonio del capitano della Nazionale italiana e la sua storica fidanzata. Scelta una location da favola in Italia, mentre c’è ancora riservo sulla lista degli invitati.

Matrimonio Donnarumma: la location delle nozze

Come si legge su ‘Quotidiano di Puglia’, la cerimonia del matrimonio di Donnarumma e Alessia Elefante avrà luogo nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire a Locorotondo, comune che fa parte del territorio della Città Metropolitana di Bari.

Al termine della funzione, gli sposi e gli invitati si sposteranno in una masseria di Fasano, scelta come location per il ricevimento. Stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, per il banchetto nuziale la coppia avrebbe scelto di affidarsi al gruppo stellato Da Vittorio della famiglia Cerea che curerà l’offerta gastronomica.

Per il grande evento, il Comune di Locorotondo ha già emanato un’ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per gestire il traffico e la viabilità in aree specifiche a ridosso della chiesa dove verranno celebrate le nozze.

Nel mese di maggio 2026, Donnarumma e Alessia Elefante avevano alimentato le voci sul matrimonio con una foto pubblicata sui social, corredata dalla didascalia “Long-term contract signed”, espressione presa in prestito dal linguaggio del calciomercato per annunciare, con ironia, la firma sul “contratto” più importante nella vita del calciatore.

I possibili ospiti vip del matrimonio di Donnarumma

Al momento è top secret la lista degli ospiti vip per il matrimonio di Gianluigi Donnarumma, anche se in molti hanno iniziato a fare congetture circa i possibili invitati alle nozze del portiere della Nazionale italiane.

Specificando che si tratta di voci, uno dei possibili invitati potrebbe essere Erling Haaland, suo compagno di squadra al Manchester City: l’attaccante della Norvegia si trova già in Italia dove sta trascorrendo le vacanze estive dopo le fatiche dei Mondiali, un particolare che ha contribuito ad alimentare le indiscrezioni circa una sua presenza alla cerimonia.

C’è chi ha ipotizzato anche l’arrivo di Pep Guardiola, ormai ex allenatore di Donnarumma al City: il tecnico spagnolo, tra l’altro, è il sogno proibito della Figc come nuovo Ct della Nazionale italiana, l’uomo a cui affidare la panchina azzurra dopo tre mancate qualificazioni ai Mondiali.

Restando in tema Federazione, qualcuno ha fatto i nomi del nuovo Presidente Giovanni Malagò e del neo direttore tecnico Paolo Maldini come invitati alle nozze di Donnarumma. Sul fronte calciatori, in molti si aspettano alcuni dei compagni di Gigio in azzurro, su tutti il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella e Sandro Tonali, ex Milan passato di recente dal Newcastle al Tottenham al termine di un’operazione di calciomercato da 100 milioni di sterline, cifra che lo ha reso l’italiano più costoso di sempre.

Oltre, naturalmente, ai parenti e agli amici degli sposi, tra gli ospiti vip potrebbero esserci i calciatori che Donnarumma ha avuto come compagni nel corso della sua carriera: il portiere, insieme alla maglia della Nazionale italiana, ha vestito quelle del Milan, del Paris Saint-Germain e del Manchester City, tutti club presenti nella classifica delle squadre di calcio che valgono di più al mondo.