Dolomiti Superski, salgono i prezzi: le nuove tariffe 2026 2027

Dolomiti Superski, aumentano i prezzi per gli skipass della stagione sciistica 2026/2027: ecco quali sono le nuove tariffe e i motivi dei rincari

Dolomiti Superski, uno dei comprensori sciistici più spettacolari d’Italia, ha comunicato le nuove tariffe degli skipass per la stagione 2026/2027: i prezzi sono aumentati rispetto all’anno precedente, anche a causa dei rincari energetici e dell’inflazione.

Salgono i prezzi del Dolomiti Superski: le nuove tariffe

Come si legge su ‘IlDolomiti’, per una giornata sugli sci del comprensorio sciistico dolomitico servono 89 euro al giorno nei periodi di punta: lo scorso inverno una giornata nel carosello che unisce 12 comprensori tra Alto Adige, Trentino e Bellunese con 1.200 chilometri di pista e 450 impianti costava 86 euro, quindi l’incremento è di circa il 3,5%.

Bisogna specificare che la tariffa giornaliera di 89 euro riguarda solamente i giorni di punta che vanno dal 20 dicembre 2026 al 9 gennaio 2027 e poi dal 31 gennaio al 20 marzo 2027. Per il resto della stagione, il giornaliero adulto costa 80 euro, 3 euro in più rispetto alle tariffe della scorsa stagione.

Sempre per l’alta stagione si pagano 453 euro per sei giorni, mentre un anno fa il listino prevedeva una spesa di 407 euro; lo skipass stagionale viene proposto a 990 euro, mentre il giornaliero family costa 43 euro con la grande novità che consente di acquistarlo direttamente online.

I rincari risultano più marcati se si confrontano i nuovi prezzi con quelli degli anni passati: nel 2019/2020 il giornaliero costava 62 euro, mentre la stagione successiva 67 euro; nel 2022/2023 aveva aggiunto quota 80 euro, nel 2023/2024 83 euro, nel 2024/2025 86 euro. A conti fatti c’è stato un aumento del 32,8% nelle ultime cinque stagioni e del 43,4% rispetto al periodo precedente alla pandemia di Covid-19.

Dolomiti Superski: perché sono aumentati i prezzi

L’aumento delle tariffe è la conseguenza di diversi fattori, dall’inflazione all’incremento dei costi. Andy Varallo, il Presidente di Dolomiti Superski, ha parlato così delle nuove tariffe per la stagione sciistica 2026/2027:

“L’adeguamento delle tariffe tiene conto dell’andamento dell’inflazione e dei principali fattori di costo che incidono sull’attività delle società funiviarie, in particolare energia, materie prime, servizi e manutenzione infrastrutturale – le parole di Varallo riportate da ‘Repubblica’ – in un settore a elevata intensità energetica, la volatilità dei prezzi dell’energia resta purtroppo una voce molto rilevante”.

Sempre sul quotidiano viene spiegato che gli investimenti complessivi delle società di gestione per i nuovi impianti, le piste, le revisioni, l’innevamento e gli interventi di ammodernamento delle aree Dolomiti Superski sono stati di circa 100 milioni di euro e hanno compreso anche interventi a collegamenti e aree fun.

‘IlDolomiti’ ha riferito che gli investimenti prevedono nuovi bacini per raccogliere l’acqua a Selva di Val Gardena, San Candido e Pampeago e il rinnovo dei sistemi di innevamento in diverse località. In Alta Badia sono in arrivo impianti fotovoltaici per alcune stagioni degli impianti di risalita, la nuova Dolomia Funslope e la riqualificazione del San Martino Snowpark.

A Plan de Corones ci sarà l’ampliamento di un impianto esistente e nascerà anche la cabinovia a dieci posti “Kronplatz 1+2” con una stazione intermedia; a Valdaora è in arrivo la seggiovia a otto posti “Dolomiti” e a San Vigilio di Marebbe la cabinovia “Ruis”. Previsti anche i debutti delle piste “Lumen” e “Dolomiti” e lo skiweg “Weiden”; a Obereggen verrà inaugurata una seggiovia automatica a otto posti e a San Martino di Castrozza e Passo Rolle è partito il cantiere delle cabinovie.