I dolci di Massari diventano prodotti di bellezza: quanto costano

I dolci di Massari diventano prodotti di bellezza: ecco prezzi e caratteristiche della nuova linea beauty ispirata alla pasticceria del maestro

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Gel doccia, creme corpo, lozioni per i capelli e burrocacao sono solo alcuni dei prodotti di bellezza che si ispirano alle profumazioni appetitose di Iginio Massari e che a breve troveremo sugli scaffali delle profumerie.

Quali prodotti beauty nascono dai dolci di Massari

Il potere della memoria olfattiva è al centro del progetto presentato il 26 marzo al Cosmoprof di Bologna e ideato dallo chef Iginio Massari in collaborazione con l’International Beauty.

L’idea alla base è stata quella di spostare il linguaggio della pasticceria in un contesto beauty, interpretando e trasformando i dolci della pasticceria dello chef in prodotti per il corpo e per i capelli al fine di costruire una linea estetica fedele al suo modo di lavorare.

Come riportato in una sua intervista su ‘La Repubblica’, Massari ha infatti sottolineato: “Mi piacerebbe che il pubblico percepisse in questo progetto la coerenza. Che riconoscesse nella collezione lo stesso rigore, la stessa attenzione al dettaglio e la stessa cura nella composizione che hanno sempre guidato il mio lavoro”.

La collezione comprende gel doccia, scrub, creme idratanti, maschere per corpo e capelli, persino profumi e balsami labbra, tutti pensati per entrare nella routine di belelzza quotidianai. Il punto di forza resta la componente olfattiva, che richiama in modo diretto le preparazioni dell’alta pasticceria e le traduce in fragranze riconoscibili.

Le prime linee si sviluppano a partire da cinque dessert iconici. Una si ispira al panettone dello chef, con una costruzione che parte da note agrumate e si chiude su tonalità più calde e avvolgenti. Un’altra richiama il pistacchio, per una dimensione più cremosa e persistente, mentre una terza si concentra sul caramello, con richiami a preparazioni più strutturate.

Accanto a queste, una linea dedicata alla vaniglia sviluppa una dolcezza progressiva, mentre un’ultima proposta più fresca richiama i dessert alla frutta, con note leggere che rimandano a consistenze soffici.

Massari ha spiegato: “Definirei queste linee rituali costruiti con la stessa attenzione che riservo alla pasticceria. Ogni prodotto ha una consistenza, una presenza e una composizione precise. Insieme creano un’esperienza che unisce piacere e cura,trasformando un gesto quotidiano in un momento di benessere consapevole”.

Quanto costano e quando arrivano in profumeria

La distribuzione è prevista a partire da settembre nelle profumerie e prevede la possibilità di acquistare i prodotti singolarmente oppure in confezioni regalo. Il prezzo dei prodotti di bellezza di Massari varia in base alla tipologia, con prezzi compresi tra 17,90 euro e 49,90 euro.

Come riportato nella sua intervista, il Maestro ha chiarito: “Questo progetto nasce da un percorso che negli anni mi ha portato a lavorare sempre più sulla dimensione sensoriale del mio mestiere. La pasticceria è tecnica, disciplina, precisione, ma è anche memoria e profumo”.

E prosegue: “Quando ho iniziato a riflettere su una possibile estensione del mio linguaggio, mi sono accorto che la profumeria era il territorio più vicino a ciò che ho sempre fatto: costruire un’esperienza memorabile capace di accompagnare le persone in ogni gesto di cura di sé”.

Come riportato, Massari ha sottolineato anche il tipo di pubblico a cui si rivolge la collezione: “Se dovessi individuare il consumatore ideale della collezione direi che è una persona attenta,sensibile alla qualità e ai dettagli. Qualcuno che riconosce il valore della composizione eche ricerca un’esperienza personale, capace di lasciare una traccia nella memoria”.