I 6 dolci italiani più amati al mondo (e dove mangiarli)

Pubblicato:

Che si tratti di uno sfizio goloso di metà giornata o di un prelibato fine pasto, il dessert è praticamente immancabile nella tradizione gastronomica italiana. Tantissime sono le ricette dolci che hanno reso la nostra pasticceria molto famosa in tutto il mondo, e i grandi chef italiani propongono spesso interessanti rivisitazioni caratterizzate da innovazione, originalità e ingredienti di altissima qualità. La guida Michelin ha deciso di selezionare i 6 dolci italiani più amati nel mondo e i ristoranti dove poterli assaporare al meglio. Scopriamoli insieme.

