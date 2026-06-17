Dolce e Gabbana vendono alcuni immobili a Milano? Il retroscena

Possibile operazione immobiliare in vista per Dolce e Gabbana: la casa di moda starebbe valutando l'ipotesi di vendere alcuni edifici di Milano

Possibile operazione immobiliare per Dolce e Gabbana: il marchio valuta la cessione di alcuni edifici di Milano.

Dolce e Gabbana potrebbe vendere alcuni immobili di Milano

Secondo quanto riportato da ‘Bloomberg’, il marchio Dolce e Gabbana possiede diversi edifici aziendali di Milano, concentrati soprattutto nel quartiere di Porta Venezia e usati prevalentemente come uffici e showroom.

Gli immobili rappresentano un asset importante, dal momento in cui gli uffici nel centro direzionale del Capoluogo lombardo sono cresciuti costantemente negli ultimi anni, arrivando a raggiungere un tasso annuo di 820 euro al metro quadrato; gli spazi commerciali, inoltre, sono tra i più costosi d’Italia stando a un recente rapporto Marketbeat di ‘Cushman e Wakefield’.

Nel riportare l’indiscrezione, ‘Bloomberg’ ha citato fonti vicine a Dolce e Gabbana, stabilmente presente nella classifica dei migliori brand italiani di moda e lusso al mondo, l’operazione immobiliare sarebbe legata all’obiettivo di generare nuova liquidità. Il cofondatore del marchio, Stefano Gabbana, ha lasciato la presidenza quest’anno: insieme a Domenico Dolce detiene l’80% della maison.

La strategia di Dolce e Gabbana

Il rinomato marchio di moda starebbe studiando formule di ‘sale-and-leaseback’, vendite con patto di locazione: il gruppo cederebbe la proprietà degli immobili ma continuerebbe a utilizzare gli spazi pagando un canone di affitto.

Tale soluzione sarebbe favorita dal momento d’oro del mercato immobiliare di Milano, in continua ascesa e molto propizio sia per gli uffici che per gli spazi commerciali. C’è chi ha notato analogie con la strategia già adottato da Kering, il gruppo francese che nel mese di aprile 2026 ha ceduto lo storico palazzo di via Monte Napoleone, situato al civico 8 della famosa strada dello shopping.

Ad acquisire l’immobile è stato un fondo qatariota, nell’ambito di un’operazione da 1,2 miliardi di euro: Kering ha incassato 792 milioni di euro alla chiusura dell’affare, più 432 milioni di euro previsti da qui ai prossimi cinque anni, da investire nel core business.

Le precedenti operazioni immobiliari di Dolce e Gabbana

Ambasciatori del Made in Italy in tutto il mondo, Dolce e Gabbana non sono nuovi a operazioni immobiliari: una delle più recenti risale al 2023 quando i due stilisti hanno rilevato lo storico Caffè Excelsior di Portofino, trasformato nella Dolce e Gabbana Boutique. L’acquisto del locale arrivò a un anno di distanza dall’apertura del temporary shop nella mitica Piazzetta di Portofino, in concomitanza con le nozze dell’amica Kourtney Kardashian con Travis Barker.

Tre anni prima, invece, avevano ceduto la loro villa di Stromboli: una proprietà da 500 metri quadrati con 7 suite, ognuna di un colore diverso. La villa, acquistata da un imprenditore italiana per 6 milioni di euro, nel corso degli anni aveva ospitato numerose personalità del mondo della musica e della moda, su tutte la postar Madonna e la super top model Naomi Campbell.

La villa era stata completamente ristrutturata e arredata secondo lo stile e il gusto dei due stilisti: oltre alle già citate suite, conta ben 9 bagni, una zona relax, terrazze panoramiche e un accesso diretto al mare, una vera e propria rarità per le abitazioni di Stromboli. Invidiabile, poi, la posizione strategica, con l’eliporto dell’isola distante appena un chilometro.