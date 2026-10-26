Doc di Ritorno al Futuro compie 88 anni: festa sul lago di Como

Doc di Ritorno al Futuro compie 88 anni sul lago di Como e celebra il compleanno con un video che richiama un dettaglio iconico della celebre saga

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Sembra una coincidenza scritta apposta per la sceneggiatura di ‘Ritorno al Futuro’, quella che ha accompagnato l’88esimo compleanno di Christopher Lloyd, l’indimenticabile Doc della celebre trilogia, che durante il suo soggiorno sul lago di Como ha condiviso sui social un video con un curioso richiamo al personaggio che lo ha reso famoso.

Dove ha festeggiato gli 88 anni Christopher Lloyd sul lago di Como

In occasione del suo 88esimo compleanno, compiuto il 22 ottobre 2026, Christopher Lloyd ha condiviso sui social un video realizzato durante il suo soggiorno nella prestigiosa Villa d’Este di Cernobbio, una delle residenze storiche più celebri del lago di Como.

Nel filmato, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale @mrchristopherlloyd, l’attore appare sul balcone della propria camera, con il panorama del Lario alle spalle, e celebra la ricorrenza attraverso un riferimento al personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

Come riportato da ‘QuiComo’, Lloyd era arrivato sul lago pochi giorni prima del compleanno per partecipare a una manifestazione dedicata alla cultura pop e aveva soggiornato nella storica dimora di Cernobbio, le cui origini risalgono al 1568, quando venne costruita su progetto di Pellegrino Pellegrini come residenza estiva del cardinale Tolomeo Gallio.

Circondata da un parco di dieci ettari che si estende fino alle rive del lago, la villa ha attraversato secoli di storia e diversi passaggi di proprietà tra famiglie aristocratiche europee, prima di essere trasformata in un albergo di lusso nel 1873.

A rendere particolare il compleanno dell’attore è una coincidenza che sembra uscita direttamente dalla sceneggiatura di ‘Ritorno al Futuro’. Gli 88 anni appena compiuti corrispondono infatti alle 88 miglia orarie che la celebre DeLorean deve raggiungere per attivare il meccanismo del viaggio nel tempo. Lloyd ha voluto giocare proprio su questo dettaglio nel video condiviso con i suoi follower, richiamando una delle battute più famose di Doc Brown e trasformando il traguardo anagrafico in un omaggio alla saga cinematografica.

Tra i messaggi di auguri è arrivato anche quello di Michael J. Fox, interprete di Marty McFly e storico compagno di avventure sul grande schermo, che ha pubblicato sui social una fotografia insieme a Lloyd accompagnata da un riferimento alla celebre scena della DeLorean.

Il compleanno è caduto inoltre a un solo giorno di distanza dal Back to the Future Day, celebrato ogni 21 ottobre per ricordare la data del 2015 in cui Marty e Doc arrivano nel futuro nel secondo capitolo della trilogia.

Perché Doc di Ritorno al Futuro è arrivato in Italia

La presenza di Christopher Lloyd sul lago di Como è legata alla sua partecipazione a Como Fun 2026, la manifestazione dedicata al cinema, ai fumetti e alla cultura pop che si è svolta il 17 e 18 ottobre negli spazi di Lariofiere, a Erba, in provincia di Como.

L’attore americano è stato tra gli ospiti più attesi dell’evento e, durante entrambe le giornate, ha incontrato gli appassionati di ‘Ritorno al Futuro’, che hanno avuto la possibilità di scattare fotografie insieme a lui e ricevere autografi.

Domenica 18 ottobre, Lloyd è stato protagonista di un incontro sul palco principale della manifestazione, durante il quale ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera e risposto alle curiosità del pubblico. Inevitabile il riferimento alla celebre trilogia diretta da Robert Zemeckis, che dal 1985 ha legato il suo volto a quello dell’eccentrico scienziato Emmett Brown.

Il programma di Como Fun ha visto la partecipazione anche di Tom Welling, celebre per il ruolo del giovane Clark Kent nella serie televisiva ‘Smallville’, mentre tra i padiglioni era esposta una DeLorean, l’automobile diventata uno dei simboli più riconoscibili della saga.

La manifestazione ha ospitato inoltre concerti e incontri dedicati al mondo del doppiaggio, con spazi riservati ai videogiochi e la presenza di artisti come Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, le cui sigle hanno accompagnato intere generazioni di spettatori.

Conclusi gli appuntamenti a Erba, Lloyd ha proseguito il suo soggiorno sul Lario, dove ha trascorso anche i giorni del suo 88esimo compleanno, a oltre quarant’anni dall’uscita del primo ‘Ritorno al Futuro’.