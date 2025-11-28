Disegno di legge per la leva militare volontaria: cosa cambia

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato la volontà di proporre un disegno di legge per istituire una nuova leva militare volontaria

In Italia potrebbe essere istituita una nuova leva militare volontaria e non obbligatoria, così da formare una riserva di 10.000 uomini per eventuali crisi. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, rivelando di essere pronto a proporre un disegno di legge.

Crosetto annuncia un disegno di legge per la leva militare volontaria in Italia

L’annuncio di Crosetto è arrivato da Parigi, al termine dell’incontro con la Ministra delle Forze armate francese Catherine Vautrin, nel giorno in cui il Presidente Emmanuel Macron ha comunicato il ripristino di un servizio militare volontario.

Seguendo l’esempio della Francia, Crosetto ha spiegato che proporrà un disegno di legge analogo per l’Italia: “Penso di proporre, prima in Consiglio dei ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni – le parole del Ministro riportate dal ‘Corriere della Sera’ – e che non parlerà soltanto di numero di militari, ma anche di organizzazione e di regole. Se la visione che noi abbiamo del futuro è una visione nella quale c’è minore sicurezza, ecco che una riflessione sul numero delle forze armate, sulla riserva che potremmo mettere in campo in caso di situazioni di crisi, va fatta”.

Lo stesso Ministro della Difesa ha parlato dell’argomento intervenendo così al Tg1: “Si parla di reintrodurre la leva militare ma su base volontaria, penso che l’Italia debba riflettere su un nuovo modello di difesa che sia proporzionato ai tempi difficili che stiamo vivendo e questa è una di quelle cose che vanno fatte in Parlamento, al di là della maggioranza di moderno. Le scelte di difesa del futuro sono scelte che riguardano un Paese intero, uno Stato, una Nazione, non soltanto una maggioranza”.

Alla domanda sulle critiche già sollevate dalla proposta, Crosetto ha risposto: “Io penso possa sollevare riflessioni, è giusto che noi diamo un giudizio sui tempi che viviamo, arrivando al nostro modo di difesa in base a quello che sarà il futuro”.

Servizio militare in Italia, cosa cambia

In Italia la leva obbligatoria è stata sospesa a partire dal gennaio del 2005 con la cosiddetta Legge Martino. La parola chiave è sospensione, in quanto la norma ha sospeso e non abolito la chiamata al servizio militare obbligatorio, trasformandolo da ordinario a straordinario, in quanto operativo esclusivamente in determinate ipotesi.

La stessa legge ha poi riformato i ruoli dei volontari delle forze armate, istituendo due tipologie: i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata quadriennale. Al momento non ci sono informazioni sul testo del disegno di legge che proporrebbe Crosetto: il Ministro ha spiegato solamente di voler istituire una nuova leva militare volontaria per creare una riserva di 10.000 unità pronte, eventualmente, per periodi di crisi.

In Francia, come già detto, il nuovo servizio militare sarà volontario ed entrerà in vigore nel 2026: è rivolto a giovani di 18 e 19 anni che serviranno il Paese solo sul territorio nazionale; l’addestramento che durerà 10 mesi. Saranno 3.000 l’anno prossimo, con l’obiettivo di arrivare a quota 50.000 unità entro il 2035.

Anche in Germania è stato approvato un disegno di legge, in attesa dell’ok del Parlamento, che da gennaio 2026 obbligherà i ragazzi a sottoporsi a una visita medica e compilare un questionario: a riceverlo saranno anche le ragazze che potranno però ignorarlo. Anche in Germania, comunque, il servizio militare sarà volontario e non obbligatorio: ci si potrà arruolare per un periodo che va dai 6 ai 23 mesi.