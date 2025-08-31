I discendenti del celebre pittore Pablo Picasso avrebbero acquistato una proprietà di lusso nel centro di Firenze per oltre 7 milioni di euro

Una maxi residenza toscana situata nel cuore dell’Oltrarno è entrata a far parte del patrimonio di famiglia degli eredi di Pablo Picasso. La dimora, che un tempo ospitava un convento, è stata venduta per oltre 7 milioni di euro e si distingue per i suoi spazi di pregio. Inoltre, la proprietà vanta il secondo giardino privato più grande di Firenze e un patrimonio che racconta secoli di storia. L’operazione, seguita da Dreamer Real Estate, conferma l’attrattività della città toscana per gli investitori stranieri.

Cosa si sa sull’acquisto fatto a Firenze dai discendenti di Picasso

La Toscana, e in particolare Firenze, si conferma una delle regioni più ambite dagli stranieri per gli investimenti immobiliari di lusso. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è diffusa la notizia che una storica residenza sarebbe stata venduta ai discendenti di Picasso. La località sarebbe in zona Oltrarno a Firenze, una città da sempre molto amata dagli stranieri. Gli eredi del grande maestro spagnolo hanno scelto una proprietà in via di San Niccolò, ai piedi di Piazzale Michelangelo, per investire in un immobile d’eccezione.

La villa, di circa 600 metri quadrati distribuiti su due livelli, comprende sei camere da letto, sei bagni e un vasto giardino che la colloca tra le proprietà più prestigiose del centro storico. L’operazione è stata finalizzata da Dreamer Real Estate, un’agenzia che opera nel settore immobiliare del lusso e che anni fa si era occupata anche della vendita di Villa Palmieri dove Giovanni Boccaccio scrisse il suo Decamerone. Anche questa volta l’agenzia Dreamer Real Estate ha seguito una compravendita di alto livello.

La transazione da oltre 7 milioni di euro mette in luce il crescente interesse internazionale verso il mercato immobiliare fiorentino, soprattutto per le proprietà di lusso. Stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, questo settore sarebbe caratterizzato da prezzi che, nel centro, possono partire anche dai 11.700 euro al metro quadro. Qualche anno fa, ad esempio, aveva fatto discutere il prezzo di vendita delle unità presso Palazzo Portinari Salviati, famoso per essere stato luogo del primo incontro tra Dante Alighieri e Beatrice.

La storia della villa a Firenze: da convento medievale a residenza di lusso

La proprietà acquistata dai discendenti di Picasso ha un passato ricco e affascinante. In origine convento di suore tedesche, la struttura è stata nel tempo trasformata in residenza privata e sono stati conservati intatti elementi storici di grande valore. Al suo interno si trovano affreschi del Novecento e arredi unici, tra cui alcuni pezzi provenienti dall’ufficio di Maurizio Gucci, nipote di Guccio Gucci.

Gli ambienti alternano fascino storico e modernità, con un soggiorno che custodisce una fontana antica e un camino aggiunto durante l’ultimo restauro. Il piano terra ospita quella che un tempo era cappella medioevale che poi è stata riconvertita in uno studio di circa 300 metri quadri con soffitti a volta. È presente anche un angolo cottura, un bagno e una bellissima cantina.

A rendere la villa ancora più preziosa è il giardino privato, il secondo più grande della città dopo quello del Four Seasons. Un dettaglio che la rende un’oasi di tranquillità speciale a pochi passi dal centro cittadino e dalle mura di San Miniato.