Diletta Leotta vende il suo attico da sogno a Milano: maxi prezzo

Mentre si gode le sue vacanze sul lago di Como con la famiglia, Diletta Leotta mette in vendita il mega attico in centro a Milano: ecco quanto costa

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Diletta Leotta cambia casa: secondo alcune succose indiscrezioni, la giornalista sportiva avrebbe messo in vendita il suo mega attico situato nel cuore di Milano, quello in cui ha vissuto fino a questo momento assieme ai figli Aria e Leonardo. Si tratterebbe di una trattativa super riservata, cosa che lascia intendere la portata economica dell’affare. E starebbe approfittando delle sue vacanze estive per gestire questa importante compravendita. Ma dove abita adesso Diletta Leotta, e quale sarà la sua nuova casa?

In vendita il super attico di Diletta Leotta

Dopo aver lasciato la Sicilia, luogo in cui è nata, Diletta Leotta si è trasferita a Milano per sfruttare al meglio ogni opportunità professionale. Qui, nel cuore del capoluogo lombardo, si è dapprima sistemata in un piccolo pied-à-terre che l’ha accolta ogni sera, al termine di una lunga giornata di lavoro. In seguito, quando le esigenze sono cambiate, ha acquistato un super attico in centro a Milano: si tratta di una casa da sogno, dotata di ogni comodità. Proprio questa sarebbe la residenza al centro delle trattative – al momento è solo un’indiscrezione, come riportato da “Vanity Fair”.

Non si sa molto sulla compravendita, dal momento che l’operazione sembra essere gestita nel massimo riserbo. Si parla però di una cifra da capogiro: l’attico sarebbe sul mercato immobiliare ad un prezzo di oltre 10 milioni di euro. Diletta Leotta avrebbe deciso di compiere questo passo perché vorrebbe maggiore privacy, un’esigenza di cui ora sente la necessità con l’arrivo del secondo figlio. Per godersi l’esperienza da mamma bis, la giornalista sportiva ha deciso di allontanarsi dalla città e dal suo caos. Subito dopo la nascita del piccolo Leonardo, si è trasferita in una villa a Salò, affacciata sul lago di Garda, per riprendersi dal parto.

Adesso si sta godendo le vacanze estive presso Villa Musa, un’elegante e lussuosissima residenza con vista panoramica sul lago di Como. Appartenente ad una serie di ville private a disposizione degli ospiti di Maison Musa, la casa è dotata di una piscina a sfioro che si affaccia direttamente sul lago e di innumerevoli stanze, per godere del massimo comfort. Con Diletta Leotta ci sono i figli Aria e Leonardo, mentre il marito Karius è impegnato in Germania per gli allenamenti in previsione dell’inizio della nuova stagione calcistica. Ogni tanto, a fare compagnia alla giornalista è sua mamma Ofelia, che si concede qualche giorno di relax insieme ai nipotini.

Dove vive Diletta Leotta a Milano

Le vacanze estive di Diletta Leotta sembrano dunque l’occasione perfetta per mettere in vendita l’appartamento di Milano in cui la giornalista sportiva vive quotidianamente. Si tratta di una splendida casa situata nel quartiere di Porta Nuova, in una posizione comodissima a pochi passi dal centro della città. L’attico fa parte di un complesso chiamato Giardini d’Inverno, che ospita 95 unità abitative extra lusso: vi si trovano anche delle serre e una piscina privata sul tetto, da cui si gode di una splendida vista panoramica. L’attico di Diletta Leotta, poi, è molto grande e luminoso, con ampie finestre e una palestra privata dove dedicarsi allo yoga e tenersi in forma. La giornalista sembra essere pronta a lasciare tutto questo, dove si trasferirà? Al momento, nessuna indiscrezione in merito.