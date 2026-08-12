Diletta Leotta e le foto sull'Etna in eruzione: è polemica

Dopo aver pubblicato alcune foto che la ritraggono davanti all'Etna in eruzione, Diletta Leotta è finita al centro delle polemiche: ecco cosa sta succedendo

L’Etna è tornato ad eruttare, causando notevoli disagi alla popolazione e, al tempo stesso, regalando uno spettacolo naturale a dir poco affascinante. Non sono pochi i turisti che, sfidando il timore per quello che è un evento fuori dal controllo dell’uomo, decidono di arrampicarsi sulle pendici del vulcano per ammirare da vicino quanto sta accadendo. Anche Diletta Leotta, catanese d’origine, ha compiuto un’escursione sull’Etna scattando alcune foto mozzafiato, subito pubblicate sui social. Ed è nata la polemica, che ha diviso in due il web.

L’eruzione dell’Etna e le foto di Diletta Leotta

Lava bollente, cenere e lapilli incandescenti si riversano lungo le pendici dell’Etna, da quando il vulcano è tornato ad eruttare: le immagini condivise su internet sono davvero affascinanti, pur suscitando un profondo senso di inquietudine alla vista di un fenomeno naturale che può rivelarsi molto pericoloso. L’eruzione dell’Etna, uno dei vulcani più attivi al mondo, ha creato non pochi disagi alla popolazione, a partire dalla cancellazione di tutti i voli da e per il vicino aeroporto di Catania. Ma i turisti continuano ad arrivare, ora più che mai per ammirare da vicino la maestosità di questo fenomeno.

Tra i tanti che hanno deciso di arrampicarsi sull’Etna per vedere più da vicino l’eruzione, c’è anche Diletta Leotta: la conduttrice sportiva, da poco diventata mamma bis, ha recentemente lasciato il suo lungo soggiorno sul lago di Como – dove si era ritirata per godersi le vacanze – ed è tornata nella sua Catania, città che le ha dato i natali. Ne ha dunque approfittato per un’escursione che ha documentato con decine di scatti meravigliosi, alcuni dei quali finiti su Instagram. Ma le foto hanno scatenato la polemica, con i suoi fan che si sono schierati su fronti completamente opposti.

Le polemiche per le foto di Diletta Leotta su Instagram

In piedi davanti ad una colata di lava, Diletta Leotta è in posa con un paio di jeans, un top cortissimo e un paio di scarponcini da trekking. Dalle foto, che lei stessa ha condiviso sui social, è nata la polemica: c’è chi la accusa di aver adottato un comportamento a dir poco fuori luogo, posando come se fosse in passerella davanti a quella che è invece un’eruzione vulcanica, imprevedibile e potenzialmente molto pericolosa. Alcuni hanno fatto notare l’abbigliamento considerato inadeguato per qualsiasi escursione in montagna – figuriamoci se la montagna in questione è un vulcano in piena attività eruttiva.

Tra i fan di Instagram, qualcuno ha ritenuto “incosciente” essere arrivata così vicino alla colata lavica. Anzi, c’è chi pensa che la Leotta abbia ricevuto un “trattamento di favore”, dal momento che alla maggior parte delle persone è stato impedito – per motivi di sicurezza – avvicinarsi a determinate zone dove l’attività vulcanica è più intensa. Insomma, come spesso accade in queste situazioni, la polemica è entrata nel pieno del suo fermento. Ma qualcuno si è schierato in difesa di Diletta: essendo nata e cresciuta a Catania, proprio ai piedi dell’Etna, conosce benissimo questi luoghi ed è molto probabile che abbia agito con assennatezza, affidandosi a personale esperto per compiere la sua escursione in sicurezza, pur senza rinunciare ad un tocco glamour – lo stesso che ha indignato tanti follower.