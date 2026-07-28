Diletta Leotta ha affittato una super villa sul lago di Como

L'estate di Diletta Leotta è all'insegna dei panorami mozzafiato del lago di Como: ecco la splendida villa che ha affittato per le sue vacanze in famiglia

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Finalmente conclusi gli impegni professionali con i Mondiali 2026, per Diletta Leotta è tempo di dare inizio alle vacanze estive: quest’anno, essendo da poco diventata mamma bis, ha scelto di non allontanarsi troppo da casa e ha affittato una mega villa sul lago di Como, con area relax, sala cinema e lussuosa piscina dalla vista panoramica. La giornalista sportiva non si fa mancare proprio niente, godendosi questi suoi giorni di riposo assieme ai figli. Scopriamo dove si trova e quanto costa la splendida villa in cui alloggia.

Diletta Leotta in vacanza nella mega villa sul lago di Como

Appena tre mesi fa ha dato alla luce il piccolo Leonardo, secondogenito nato dalla sua relazione con il calciatore Loris Karius: per riposarsi, Diletta Leotta aveva deciso di trascorrere un po’ di tempo sul lago di Garda. Poi è tornata al lavoro, dedicandosi interamente ai Mondiali di Calcio 2026. E adesso che gli impegni professionali sono giunti al termine, la conduttrice ha qualche settimana di relax da concedere ai suoi figli. Per questo motivo ha preso in affitto una super villa sul lago di Como, dove può godersi le vacanze estive in tutta serenità senza allontanarsi troppo dalla sua casa di Milano.

La location che fa da sfondo alle sue tranquille giornate in famiglia è Villa Musa, incantevole residenza extra lusso situata in località Azzano nei pressi del borgo di Tremezzina (prov. di Como), affacciata sul lago. Fiore all’occhiello di Maison Musa, è una delle tante ville private disponibili per affitti brevi nell’incantevole cornice del Lario. Con i suoi 730 metri quadri, è la più grande in catalogo: vanta sei camere da letto con bagni privati, tra cui la Masteroom con cabina armadio e vista mozzafiato sul lago di Como. All’esterno, ci sono un’ampia zona relax e una splendida infinity pool che gode di un panorama davvero unico al mondo.

Villa Musa può ospitare fino a 12 persone, ma Diletta Leotta vi sta trascorrendo le sue vacanze da sola, insieme ai figli Aria e Leonardo. Suo marito Loris Karius è probabilmente impegnato in Germania, con gli allenamenti in vista della prossima stagione calcistica. Ogni tanto, a fare compagnia alla Leotta è sua madre Ofelia, che si gode qualche momento di relax insieme ai nipotini. Ma quanto costa soggiornare in un’incantevole residenza sul Lario, come sta facendo Diletta?

Quanto costa affittare la villa in cui alloggia Diletta Leotta

Inutile dire che affittare Villa Musa non è probabilmente per tutte le tasche: sebbene online non siano state rese pubbliche le tariffe, è fin troppo chiaro che si tratti di un soggiorno molto costoso. D’altra parte, si può prendere come riferimento i prezzi del vicino boutique hotel appartenente a Maison Musa, che si trova a Sala Comacina. Qui, come riporta “Fanpage”, una camera può arrivare a costare fino a 2.800 euro a notte. Per un’intera villa a disposizione degli ospiti, si può immaginare che i costi siano a dir poco stellari.

Se Villa Musa è la più lussuosa delle residenze di Maison Musa, ci sono altre possibilità leggermente più accessibili: sono tutte incantevoli ville affacciate sul lago di Como, dotate di ogni comfort e di piscina privata, dove poter trascorrere le proprie vacanze in pieno relax.