Diesel a 19 centesimi per errore: code e caos a Bolzano

Caos e code in una stazione di rifornimento di Avelengo, in provincia di Bolzano, dove per errore il prezzo del diesel è sceso a 19 centesimi al litro

Momenti di caos in una stazione di rifornimento di Avelengo, Comune in provincia di Bolzano: un errore di prezzo del diesel erogato ha attirato decine di automobilisti che hanno approfittato per fare il pieno alle proprie auto.

A Bolzano diesel a 19 centesimi per errore

In base a quanto raccontato alla ‘Neue Südtiroler Tageszeitung’ da Anna Plank, sindaca di Avelengo, l’errore di prezzo ha dato il via a scene caotiche, facendo formare lunghe code di auto in fila per fare rifornimento; alcuni clienti, ha spiegato la prima cittadine, si sono presentati perfino con delle taniche. Il tutto è durato fino a quanto le scorte di diesel della stazione di rifornimento self-service non sono state esaurite del tutto.

Scene del genere erano abbastanza prevedibili: in Italia da diverse settimane è aumentato il prezzo dei carburanti, con il diesel che è arrivato anche a superare la quota di 2 euro al litro; di fronte a un prezzo così conveniente, gli automobilisti altoatesini non avranno creduto ai propri occhi, approfittando per fare rifornimento ‘in saldo’.

Di quanto accaduto alla pompa di benzina in provincia di Bolzano ha parlato il presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige, Walter Soppera: “Cose del genere accadono molto raramente – si legge su ‘Ansa’ – la stazione di servizio in questione è una cosiddetta ghost-station”.

Le stazioni fantasma citate da Soppera si riferiscono ai distributori self-service in cui non è presente alcun gestore o dipendente: l’aggiornamento dei prezzi avviene attraverso teleassistenza, direttamente dai fornitori dei carburanti.

Ad Avelengo, nel corso dell’aggiornamento, si è verificato un errore elettronico nella sede centrale di Milano e invece di 1,999 euro è stato inserito 0,199 euro, causando un danno al gestore di circa 10.000 euro. Secondo Soppera, data che la svista non è stata colpa del gestore, a risarcire il danno “probabilmente spetterà alla sede di Milano”.

Cosa c’è dietro il prezzo sbagliato del diesel a Bolzano

Come detto dietro all’errore al distributore di Avelengo in provincia di Bolzano, c’è stata una svista che si è verificata durante l’aggiornamento elettronico dei prezzi dalla sede centrale di Milano: al posto di 1,999 euro è stato inserito 0,199 che ha fatto tutta la differenza del mondo per gli automobilisti della zona.

Walter Soppera, presidente dei gestori delle stazioni di servizio dell’Alto Adige, ha poi spiegato che l’errore non può ripercuotersi in alcun modo sui clienti che hanno approfittato del costo al ribasso, poiché quello esposto era effettivamente il prezzo comunicato alla pompa: “Non ci si può rivalere sui clienti, perché il prezzo esposto era realmente quello comunicato alla pompa. Nessuno ha commesso un illecito facendo rifornimento”.

Nessuna responsabilità anche per il gestore della stazione di servizio che potrebbe però ritrovarsi a pagare le tasse a prezzo intero: “L’errore è nato nella comunicazione del prezzo da parte della sede centrale, a rifondere il danno dovrebbe essere chi ha generato l’anomalia del sistema – ha fatto notare Soppera – ma il gestore si troverà a pagare le tasse a prezzo intero, perché il calcolo verrà formulato sul prezzo pagato al momento dell’acquisto. In 35 anni non mi sono mai trovato di fronte a una situazione simile in Alto Adige, è la prima volta che accade”.