Diego Abatantuono vende la super villa di Lucca: il prezzo

Diego Abatantuono vende la sua mega villa di Lucca a Mutigliano, residenza sulle colline toscane legata da anni alla vita privata dell’attore

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Diego Abatantuono vende la super villa di Lucca, una residenza sulle colline di Mutigliano che racconta anche il suo lungo rapporto con la Lucchesia.

Quanto costa la villa di Diego Abatantuono a Lucca in vendita

La villa di Diego Abatantuono a Lucca è stata messa in vendita con una richiesta di circa 1,9 milioni di euro, secondo quanto riportato sul ‘Corriere della Sera’.

La proprietà si trova a Mutigliano, frazione collinare a pochi chilometri dal centro di Lucca, in una zona appartata della Lucchesia, scelta negli anni anche per la sua dimensione riservata, infatti è stata a lungo uno dei rifugi privati dell’attore.

Abatantuono aveva acquistato l’immobile negli anni Ottanta, durante il matrimonio con Rita Rabassini, quando l’attore aveva frequentato spesso Lucca, città nella quale è nata la figlia Marta.

Il legame con Lucca è cresciuto e si è fortidicato anche per motivi di lavoro: Abatantuono è stato avvistato più volte in città anche insieme al regista Gabriele Salvatores, suo amico storico e oggi compagno di Rita Rabassini.

Il prezzo della villa riflette metratura, posizione e il tipo di intervento realizzato sull’edificio, che non nasceva come dimora di lusso. In origine era un edificio rurale, poi recuperato e trasformato in una residenza di pregio.

In zona sarebbe conosciuta anche con il nome di “La Porcilaia”, richiamo al passato agricolo della struttura che l’attore avrebbe scelto di conservare con una certa ironia, senza cancellare del tutto la memoria dell’immobile.

La trasformazione dell’antico edificio agricolo in villa di pregio aveva fatto parlare già all’epoca, quando Lucca era meno esposta al turismo di massa e alla presenza di volti noti; la scelta dell’attore aveva dato visibilità a una zona tranquilla, legata a un’idea di Toscana più appartata rispetto alle mete più frequentate.

Com’è fatta la villa di Abantantuono a Lucca

La super villa di Lucca si sviluppa su circa 400 metri quadrati e si trova ubicata in un contesto verdeggiante, sulle colline a nord della città, nella campagna toscana.

La proprietà è stata descritta come una residenza ampia, costruita su due livelli e pensata per un uso privato, lontano dal centro urbano e dal turismo più affollato, dove vige un’atmosfera di pace e relax.

Tra gli elementi più riconoscibili compare una torretta panoramica, dettaglio che valorizza la posizione dell’immobile e il paesaggio circostante.

Gli spazi interni comprenderebbero ambienti open space, cinque camere, una palestra e un bagno turco. La casa, quindi, unisce il recupero di un edificio rurale alla dotazione tipica di una dimora contemporanea di fascia alta.

All’esterno, la proprietà avrebbe una piscina a sfioro lunga circa 18 metri, un giardino e un terreno di circa diecimila metri quadrati con ulivi; è dunque evidente che la dimensione del lotto contribuisce a definire il valore dell’immobile, perché garantisce privacy e una relazione diretta con il paesaggio collinare della Lucchesia.

Le ragioni della vendita non sono state chiarite pubblicamente, e le fonti che hanno riportato la notizia hanno sottolineato il riserbo intorno alla trattativa e alla decisione dell’attore. Resta però il dato principale: una delle residenze più note legate alla presenza di Abatantuono in Lucchesia è ora sul mercato, con un prezzo che la colloca tra gli immobili di pregio della zona.