Dichiarazione dei redditi dei parlamentari: i più ricchi nel 2024
di
Quali sono i parlamentari più ricchi del 2024? Sul sito della Camera e del Senato, sono state pubblicate le prime dichiarazioni dei redditi in riferimento allo scorso anno. E se mancano ancora le documentazioni di alcuni dei principali leader politici, emergono già alcuni dati molto interessanti: Giorgia Meloni vede più che dimezzare il reddito dichiarato, grazie all’acquisto della sua nuova casa. Mentre in vetta alla classifica c’è ancora una volta Giulia Bongiorno, seguita dal deputato Giulio Tremonti.
