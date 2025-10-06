Dichiarazione dei redditi in Italia, chi guadagna di più
L’Osservatorio sulle entrate fiscali 2025 ha fatto un confronto sui redditi dichiarati dalle varia categoria professionali in Italia. Nel report, a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, sono stati analizzati i redditi medi lordi dichiarati nel 2024 e relativi all’anno 2023.
Le figure prese in esame sono le seguenti: i lavoratori iscritti all’Inps, i professionisti iscritti alle varie Casse professionali e i lavoratori autonomi soggetti a Isa. Nell’analisi, come riportato da parte del ‘Corriere della Sera’, è stato precisato che “non tutti i professionisti iscritti agli albi e quindi anche alle Casse privatizzate, fanno le dichiarazioni dei redditi” e che “i redditi esposti in tabella sono delle medie che tengono conto anche degli iscritti che dichiarano redditi zero o negativi o addirittura non presentano nell’anno alcuna dichiarazione”.
