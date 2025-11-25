Dependance della villa di Alberto Sordi in vendita: il prezzo

A pochi passi dalla spiaggia di Formia, la dependance della villa estiva appartenuta ad Alberto Sordi è oggi in vendita: ecco quanto costa l'immobile

Qualcuno ricorda ancora gli anni d’oro di Formia e della vicina spiaggia di Vindicio, ritrovo di grandi artisti e località di villeggiatura considerata tra le più in di tutta Italia: proprio qui Alberto Sordi, rimasto affascinato dall’atmosfera intellettuale dell’epoca, decise di acquistare la sua prima residenza estiva. La villa era dotata di una dependance indipendente, che oggi è finita sul mercato. Scopriamo qual è il prezzo dell’immobile e le sue condizioni.

Dove si trova la villa di Alberto Sordi

Formia non ha mai dimenticato Alberto Sordi, un amore assolutamente reciproco: il grande attore vi trascorse molte estati, facendone il suo buen retiro prima di trasferirsi definitivamente presso Villa Corcos, in Toscana. Come omaggio ad uno dei personaggi più importanti del cinema italiano, la frazione di Vincidio – dove sorge la splendida spiaggia un tempo considerata di gran lustro – ha intitolato una via ad Alberto Sordi. Quella su cui affaccia la meravigliosa residenza estiva dell’artista, in quegli anni frequentata da moltissimi esponenti del panorama culturale e televisivo.

La villa, appartenuta ad Alberto Sordi fino agli anni ’70, venne acquistata in accordo con la sorella Aurelia in un tratto di litorale laziale particolarmente chic, da poter essere oggi ricordato come la Sardegna dell’epoca. Situata a poca distanza dalla storica Villa Torlonia, la residenza si affaccia sul mare in una località tranquilla, che aveva conquistato anche Pino Daniele – ad appena 300 metri, il cantautore napoletano aveva comprato la sua prima dimora estiva. Oggi la villa di Alberto Sordi è passata di proprietà, ma è appena finita in vendita la dependance che, in passato, accoglieva sia il personale della sua residenza che i numerosi ospiti illustri da lui invitati.

Il prezzo della dependance della villa di Alberto Sordi

L’immobile, la cui vendita è curata da Angelo Di Russo (Ale & Partners), è situato in via Alberto Sordi 1, nella frazione di Vindicio. Si tratta di una dependance indipendente, a pochi passi dalla villa cui era a servizio: costruita nel 1950, necessita oggi di straordinaria manutenzione, offrendo così ampie possibilità di personalizzazione per poter diventare una residenza estiva di gran lusso. Disposta su due livelli per un totale di oltre 160 metri quadri, secondo quanto si legge sull’annuncio della compravendita, la casa è costituita da cinque locali spaziosi, due bagni, una terrazza, un balcone e una corte interna.

Il piano terra misura 100 metri quadri ed è molto luminoso, mentre il secondo piano di 40 metri quadri ospita un affaccio esterno davvero spettacolare, con vista sul mare. Completa la proprietà anche un ampio garage di circa 30 metri quadri. “La casa è ben illuminata durante tutto il giorno. Sebbene non disponga di impianto di riscaldamento, è adatta anche a persone con mobilità ridotta grazie all’accesso facilitato” – spiega l’annuncio – “Un’opportunità unica per trasformarla in un rifugio accogliente a due passi dal mare”.

La dependance della villa appartenuta ad Alberto Sordi è in vendita ad un prezzo piuttosto accessibile: 600mila euro trattabili. Certo, l’immobile va completamente ristrutturato e sono molti i lavori di cui abbisogna, ma è un’occasione perfetta per chi vuole regalarsi una residenza estiva davvero affascinante, che tra le sue mura racconti un pezzo di storia del cinema italiano.