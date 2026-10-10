Delitto sul lago di Garda, iniziano a Gargnano le riprese della nuova serie Disney+ che porta misteri e segreti di famiglia nella cornice di Villa Bettoni

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Il lago di Garda diventa il set di una nuova produzione televisiva destinata a Disney Plus, più precisamente a Gargnano, sulla sponda bresciana, dove sono iniziate le riprese di ‘Delitto sul lago di Garda’, una serie thriller tratta dal romanzo dello scrittore britannico Tom Hindle, che porterà sullo schermo una storia di segreti familiari e omicidi.

Dove si gira la serie Delitto sul lago di Garda

Le telecamere sono arrivate a Bogliaco, frazione di Gargnano, dove una delle principali location individuate dalla produzione è Villa Bettoni, la residenza settecentesca appartenente alla famiglia dei conti Bettoni-Cazzago.

Affacciato direttamente sul Benaco, lo storico edificio rappresenta una delle testimonianze architettoniche più importanti della zona e offre una cornice particolarmente adatta alle atmosfere della serie.

La villa, con la sua facciata monumentale rivolta verso il lago e il giardino che raggiunge la riva, costituisce uno degli elementi distintivi del paesaggio di Bogliaco; la scelta di questa dimora permette alla produzione di ambientare parte delle riprese in un contesto storico dove l’architettura del Settecento dialoga con il territorio dell’alto Garda bresciano.

Il progetto televisivo nasce dall’adattamento di ‘Murder on Lake Garda’, il romanzo di Tom Hindle pubblicato in Italia da Bompiani nel giugno 2026. La vicenda ruota attorno a un matrimonio organizzato su un’isola privata del lago, dove Leopoldo Vigevani, erede di una famiglia particolarmente influente, si prepara a sposare l’influencer Eva Bianchi.

Tra gli ospiti della cerimonia figura Lara, giovane aspirante giornalista legata sentimentalmente al fratello dello sposo, che si ritrova coinvolta in un’indagine quando sulla spiaggia viene scoperto un cadavere. L’isolamento dell’isola e i rapporti tra i componenti della famiglia Vigevani alimentano i sospetti, mentre la protagonista cerca di ricostruire quanto accaduto prima dell’arrivo della polizia.

La serie Disney Plus, composta da sei episodi, è diretta da Laura Bispuri e prodotta da The Apartment, società del gruppo Fremantle. La sceneggiatura è affidata ad Alessandro Fabbri, Ilaria Macchia, Gianluca Bernardini e Laura Colella, con un cast che comprende Carlotta Antonelli, Saul Nanni, Francesco Gheghi, Matilde Gioli, Tommaso Ragno, Paolo Pierobon e Margherita Buy.

Quando finiscono le riprese sul lago di Garda

Le riprese a Gargnano sono cominciate lunedì 5 ottobre 2026 e proseguiranno fino a sabato 7 novembre, con attività programmate quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 19.

Il calendario interessa anche le acque davanti al paese, in particolare il tratto di lago che costeggia il giardino di Villa Bettoni, dove sono previste alcune lavorazioni cinematografiche; ciò ha richiesto specifiche disposizioni per la sicurezza della navigazione.

La Guardia Costiera del lago di Garda, con sede a Salò, ha diffuso un avviso rivolto ai diportisti e agli altri utenti del lago, raccomandando prudenza durante il passaggio nelle aree coinvolte dalla presenza della troupe e delle attrezzature di produzione.

La zona interessata è stata individuata in un’apposita cartografia allegata alla comunicazione, mentre le attività hanno ricevuto l’autorizzazione del Comune di Gargnano, formalizzata il 29 settembre 2026.

Per il territorio gardesano, la produzione rappresenta una nuova occasione di visibilità internazionale, grazie a una serie che valorizza le ambientazioni locali e sceglie Villa Bettoni e le acque di Gargnano come cornice di un mistero che coinvolgerà gli invitati a un matrimonio esclusivo.