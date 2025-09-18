Robert De Niro sarà a Roma per l'inaugurazione del prestigioso Nobu Hotel e in questa occasione riceverà il riconoscimento della Lupa Capitolina

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Robert De Niro, nato a New York nel 1943, è considerato uno dei più grandi attori viventi. È stato interprete iconico di capolavori come Taxi Driver, C’era una volta in America e Il Padrino (Parte II), film per cui ha vinto anche l’Oscar. La sua carriera non si limita alla recitazione, De Niro è anche produttore, regista e imprenditore. Ha investito in numerosi progetti legati all’ospitalità di lusso e tra questi, spicca la catena Nobu Hotel, creata insieme allo chef giapponese Nobu Matsuhisa e al produttore Meir Teper. In occasione dell’inaugurazione della sede romana di Nabu Hotel, Robert De Niro sarà a Roma e riceverà dal comune di Roma un riconoscimento speciale: la Lupa Capitolina

Robert De Niro riceverà la Lupa Capitolina

Come per altre star internazionali, anche per Robert De Niro il legame con il nostro paese è profondo. L’attore americano, infatti, ha origini italiane dato che suo nonno paterno era molisano, e l’attore non ha mai nascosto l’affetto per l’Italia, spesso meta delle sue visite. Alcune indiscrezioni di quest’estate, inoltre, parlavano di un interesse di De Niro per la villa di George Clooney nel lago di Como. Non sorprende, dunque, che Roma abbia deciso di celebrarlo con uno dei riconoscimenti più simbolici della Capitale.

In occasione della sua permanenza in città per l’inaugurazione del nuovo Nobu Hotel in via Veneto, Robert De Niro sarà insignito della Lupa Capitolina, una delle massime onorificenze che il Sindaco di Roma può conferire. La Lupa Capitolina, simbolo eterno della città, richiama la leggenda della fondazione di Roma: la lupa che allattò i gemelli Romolo e Remo, salvandoli dalla morte e dando avvio al mito della nascita della Capitale.

Nel tempo, questo riconoscimento è diventato un omaggio a personalità di spicco che hanno contribuito a diffondere nel mondo l’immagine della città eterna. Il sindaco Roberto Gualtieri ha scelto di omaggiare De Niro proprio in virtù della sua carriera straordinaria e del suo legame con Roma, città che lo ha accolto più volte. Prima di lui, la Lupa Capitolina è stata conferita a figure di rilievo come italiane e internazionali come Antonello Venditti, Claudio Baglioni e Francis Ford Coppola.

“Fuori Sala”, evento di cinema e cultura

L’arrivo di De Niro a Roma per l’inaugurazione del suo hotel coincide con l’organizzazione di “Fuori Sala”, un nuovo format ideato da Alice nella città, il festival cinematografico internazionale che mette al centro i nuovi inizi, la scoperta dei talenti e le giovani generazioni. La manifestazione si svolge a Roma e coinvolge emergenti e le scuole di ogni ordine e grado, fino alle scuole di cinema, alle quali è riservata una parte specifica della programmazione.

“Fuori Sala”, organizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, quindi, è un evento che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. A partire da ottobre e fino ai primi di novembre, vie, piazze, hotel e spazi culturali di Roma ospiteranno incontri, eventi, performance artistiche, mostre e momenti di spettacolo aperti gratuitamente al pubblico.

Il progetto si snoda tra alcune delle aree più iconiche di Roma come via Condotti, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, via Veneto e sono coinvolte anche molte strutture ricettive e hotel della capitale. Tra questi spicca anche il Nobu Hotel di De Niro che occuperà due maestosi edifici del XIX secolo e avrà 122 camere, una Nobu Suite di 500 metri quadrati, una spa, un centro fitness e un ristorante Nobu.