Una balaustra del Ponte di Rialto a Venezia è stata gravemente danneggiata in seguito allo schianto di un'imbarcazione che era stata rubata

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Cuore pulsante di Venezia, il Ponte di Rialto è uno dei simboli della città e meta di milioni di visitatori. Costruito in pietra tra il 1588 e il 1591 su progetto dell’architetto Andrea Da Ponte, il ponte è stato per secoli uno degli emblemi della Serenissima. Nelle ultime ore, però, il Ponte di Rialto è stato al centro dell’attenzione di giornali e social per un fatto accaduto che ha suscitato molta indignazione. Una barca, infatti, si è schiantata contro la balaustra del ponte creando diversi danni alla struttura.

Incidente sul Canal Grande a Venezia: i danni al Ponte di Rialto

Attorno alle 11 di giovedì 11 dicembre, a Venezia, lungo il Canal Grande, una donna ha rubato un’imbarcazione adibita a trasporto merci, carica di diversi pacchi. Secondo le prime ricostruzioni riportate anche dall’agenzia ‘Ansa’, il mezzo, impiegato per le consegne, era ormeggiato ai piedi del Ponte di Rialto nei pressi della Riva del Palazzo dei Camerlenghi. Gli addetti alle consegne della ditta Brussa, che a Venezia si occupano delle consegne FedEx, si stavano dedicando alle operazioni di carico e scarico delle merci.

Mentre gli addetti erano impegnati, una donna, già destinataria di un daspo a Venezia, avrebbe tentato di sottrarre alcuni dei pacchi presenti sulla barca. Gli uomini, però, l’hanno vista e hanno cercato di fermarla. La donna ha, così, deciso di fuggire servendosi proprio dell’imbarcazione. Molto probabilmente, però, non era mai stata alla guida di una barca, in più lo stato di agitazione deve aver giocato un brutto scherzo perché la donna ha guidato il mototopo in maniera instabile nel Canale. Alla fine, ha perso del tutto il controllo del mezzo ed è finita contro la balaustra laterale del ponte.

L’impatto è stato così violento che diverse colonnine marmoree sono crollate mentre altre si sono spezzate. Inoltre, molti oggetti nella barca, tra i quali ci sarebbero stati molti regali di Natale, sono finiti nelle acque del Canal Grande. Quella è senza dubbio una delle zone più trafficate e frequentate di Venezia e solo per fortuna non si sono registrati feriti e non sono state coinvolte altre imbarcazioni. La donna alla fine è stata arrestata dalla Polizia locale con l’accusa di furto e danneggiamento.

I danni al Ponte di Rialto e i lavori di restauro

Online ci sono post e articoli sull’accaduto corredati da foto e video, inoltre, in poco tempo sono nate molte discussioni e polemiche sul fatto. Subito dopo l’incidente sia la polizia sia gli esperti sono giunti sul posto. I rilievi tecnici eseguiti dopo lo schianto hanno evidenziato danni importanti alla balaustra, risalente alla struttura originaria cinquecentesca del ponte. In particolare, tre colonnine sono state completamente distrutte.

Il Comune, in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Architettonici, sta predisponendo una perizia per stimare l’entità del danno. Sul posto è intervenuto anche Giovanni Giusto, marmista e consigliere comunale, che nel 2008 aveva seguito le attività di restauro proprio del ponte. Giusto ha definito il nuovo intervento “difficile ma non impossibile”, sottolineando l’urgenza di recuperare ogni frammento, anche quelli finiti in acqua.

‘Ansa’ ha riportato le sue parole in merito: “Il restauro sarà difficile, ma non impossibile. La prima cosa da fare è recuperare tutti i frammenti, anche quelli finiti in acqua, ma bisognerà anche lavorare un po’ di fantasia perché non tutti saranno trovati”. I lavori, però, potrebbero richiedere tempi lunghi e costi elevati, considerando la delicatezza del monumento.