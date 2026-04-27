La coppia d'oro ha infiammato Taormina: Damiano David e Dove Cameron sono stati avvistati nel borgo siciliano, stanno forse scegliendo la location delle nozze?

Una romantica passeggiata mano nella mano ha sollevato un vero e proprio polverone: succede, quando i protagonisti sono due star di fama internazionale. Damiano David e Dove Cameron sono stati recentemente avvistati a Taormina, proprio mentre si concedevano un momento di relax da innamorati, e in un attimo il gossip è impazzito. I due, infatti, hanno da poco annunciato la loro intenzione di sposarsi e in molti hanno interpretato la loro presenza a Taormina come un sopralluogo. Il borgo siciliano potrebbe dunque diventare la location del loro matrimonio da favola? Scopriamo qualcosa in più.

Damiano David e Dove Cameron a Taormina per le nozze?

Tanti vip scelgono l’Italia come location per le loro nozze, tanto che il nostro Paese è ormai una delle mete più ambite per il destination wedding – una delle tendenze più in voga in fatto di matrimoni. Per Damiano David e Dove Cameron, si tratterebbe di una scelta d’amore ancora più importante: lui è infatti romano, e lei ha dichiarato più volte di essere profondamente innamorata dei bellissimi paesaggi italiani e della nostra cultura. Ora spunta un nome che ha già scatenato le indiscrezioni. Si tratta di Taormina, splendido borgo siciliano che potrebbe fare da cornice alla cerimonia nuziale della coppia.

Come riporta “Radio Taormina”, i due sono stati avvistati mentre passeggiavano mano nella mano tra le vie del centro storico, in una calda giornata di fine aprile 2026. Innamoratissimi, Damiano e Dove non si sono lasciati scoraggiare dagli sguardi sorpresi dei tanti fan e si sono concessi un momento romantico nella cornice di uno dei borghi più belli della Sicilia – e non solo. Le voci, ovviamente, non si sono fatte attendere: dal momento che la coppia ha annunciato il loro futuro matrimonio, torna a scatenarsi la toto-location. Che la scelta sia già stata compiuta? Per il momento, tutto tace.

Cosa sappiamo sul matrimonio di Damiano David e Dove Cameron

Damiano David e Dove Cameron non hanno confermato – né smentito – che la loro presenza a Taormina sia legata in qualche modo alle loro prossime nozze. A dirla tutta, la coppia ha deciso di mantenere il massimo riserbo su quelli che sono i preparativi per il grande giorno. D’altra parte, la loro storia è nata in silenzio ed entrambi hanno sempre cercato di tenere il loro amore lontano dal gossip. Damiano e Dove si sono conosciuti nel 2022, nel backstage degli MTV Video Music Awards, e da quel momento non si sono più lasciati. Solamente un paio d’anni dopo, nel febbraio 2024, i due hanno finalmente reso ufficiale la loro relazione, mostrandosi insieme al gala dei Grammy.

La loro è una storia d’amore travolgente, tanto che è già arrivata la proposta di matrimonio. Il 3 gennaio 2026, il cantante ha condiviso una serie di bellissimi scatti di coppia sul suo profilo Instagram, con una didascalia fin troppo eloquente: “It’s gonna be a beautiful year” – ovvero “sarà un anno bellissimo”. Soprattutto perché, tra le tante foto, ce n’è una di Dove Cameron con un meraviglioso anello al dito. Sebbene le indiscrezioni sulle nozze non si siano fatte attendere un istante di più, la coppia ha deciso di non condividere con i fan quello che riguarda l’organizzazione del matrimonio.

Niente è al momento trapelato, né sulla data né sulla location in cui si terrà la cerimonia. Ma che l’Italia sia in lista è un dato di fatto: non soltanto perché Damiano è italiano, bensì per le dichiarazioni della sua splendida fidanzata. “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando di sposarci in Italia. Per me sarà come un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale” – ha rivelato la Cameron in un’intervista a “Entertainment Tonight”, lasciando ben pochi dubbi. Su tutto il resto, naturalmente, vige ancora il massimo riserbo. Ma sarà una festa sensazionale, con tantissimi invitati – molti dei quali vip, che arriveranno d’oltreoceano.