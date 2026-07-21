Damiano David e Dove Cameron, matrimonio vicino: la location

C'è grande attesa per le nozze di Damiano David e Dove Cameron, che si terrà in Italia: ecco le ultime indiscrezioni sulla location del matrimonio

Manca poco al grande giorno – o almeno così si vocifera: Damiano David e Dove Cameron convoleranno presto a nozze, con tutta probabilità in una splendida location italiana. Nonostante entrambi siano ormai da tempo al centro del gossip, soprattutto dopo l’annuncio del matrimonio, sono riusciti a mantenere il massimo riserbo sull’organizzazione del lieto evento. Sono davvero pochissimi i dettagli emersi finora, tanto che non è ancora stata ufficializzata nemmeno la data. Sarà un matrimonio a sorpresa? Di certo, le indiscrezioni non mancano. Scopriamo insieme gli indizi raccolti finora.

Le pubblicazioni delle nozze di Damiano David e Dove Cameron a Roma

Pochi anni fa, Damiano David e Dove Cameron si sono conosciuti dietro le quinte degli MTV Video Music Awards: era il 2022, e la coppia è riuscita a tenere il loro amore lontano dalle luci dei riflettori per un po’ di tempo. Alla fine, sono usciti allo scoperto e hanno letteralmente fatto impazzire i fan. L’ex frontman dei Maneskin e l’attrice statunitense hanno recentemente deciso di portare la loro relazione al livello successivo. Il 3 gennaio 2026, Damiano ha condiviso sul suo profilo Instagram una splendida foto di coppia, e non poteva certo passare inosservato l’enorme anello di fidanzamento alla mano di Dove: “Sarà un anno bellissimo” – ha annunciato il cantante, ufficializzando la proposta di matrimonio.

Da quel momento, è calato il silenzio: Damiano David e Dove Cameron hanno deciso di fare tutto in gran segreto, pur lasciando qualche indizio qua e là. Solo negli ultimi giorni è arrivata la prima conferma delle nozze imminenti. Sul sito del Comune di Roma sono apparse le pubblicazioni di matrimonio, affisse nella città natale del cantante. Inutile dire che la notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando la curiosità dei fan. Quando si terranno le nozze? E quale sarà la location scelta per il grande evento?

La location del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron

Dove e quando si terranno le nozze di Damiano David e Dove Cameron: sono queste le domande principali che si rincorrono sul web in questi giorni. Sulle tempistiche, l’unico indizio riguarda proprio le pubblicazioni di matrimonio. Una volta affisse in Comune, sono valide per 180 giorni – entro cui le nozze devono essere celebrate, altrimenti occorre procedere con nuove pubblicazioni. Dunque, il 2026 è senza dubbio l’anno bellissimo di cui Damiano parlava nel suo post social, quello con cui annunciava il lieto evento.

Per quanto riguarda la location, invece, c’è solo una grande certezza: il matrimonio verrà celebrato in Italia. Lo ha svelato Dove Cameron ai microfoni di “Entertainment Tonight”, quando si è sbilanciata sul luogo in cui verrà festeggiato il suo grande giorno: “Lui è di Roma, quindi stiamo progettando le nozze in Italia. Per me sarà un destination wedding, ma per lui è un matrimonio locale”. Nessun altro dettaglio è stato poi rivelato, lasciando che la grandissima curiosità dei fan e la loro fantasia si scatenassero.

Si è parlato di Taormina, perché nell’aprile 2026 la coppia è stata avvistata in vacanza proprio nella splendida perla siciliana: in tanti hanno creduto che si trattasse di un sopralluogo per le loro nozze. Adesso emerge un’altra indiscrezione, rilanciata da “Vanity Fair”. Secondo il magazine, Damiano David e Dove Cameron avrebbero scelto la Toscana come location per il matrimonio, svelando anche la data – fine settembre. Al momento nessuna conferma, non resta che attendere.