La cucina italiana è stata dichiarata Patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall'Unesco ma ora anche altri paesi si candidano per il titolo

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Le tradizioni legate al cibo stanno guadagnando sempre più spazio tra le candidature al patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Dopo il riconoscimento ottenuto dall’Italia, l’attenzione si sposta su nuove proposte che saranno esaminate a fine novembre. Tra i Paesi coinvolti ci sono anche Cina e Turchia, due territori che hanno, come l’Italia, storie e tradizioni millenarie.

La cucina italiana patrimonio Unesco

Il 10 dicembre 2025 la cucina italiana è stata iscritta nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Il riconoscimento considera la cucina come un insieme di pratiche quotidiane, conoscenze e rituali condivisi, non soltanto come una raccolta di ricette. Nel dossier di candidatura hanno avuto un ruolo anche la convivialità, gli ingredienti e la trasmissione dei saperi tra generazioni. L’iscrizione è arrivata al termine di un percorso sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste insieme alle comunità e alle altre realtà coinvolte.

La notizia della cucina italiana patrimonio dell’UNESCO aveva suscitato grande attenzione anche perché il riconoscimento riguarda l’intero Paese e l’insieme delle sue tradizioni regionali. Per celebrare il risultato, nel 2026 è stata emessa una moneta commemorativa inserita nella Collezione Numismatica della Repubblica Italiana. Realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su emissione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si tratta di una moneta da 5 euro in argento. È un omaggio istituzionale all’intero patrimonio gastronomico del nostro paese che non si limita ai prodotti più conosciuti, come pasta, pizza e olio extravergine.

Cina e Turchia, le nuove candidature Unesco legate al cibo

La sessione dello scorso anno si è svolta a Nuova Delhi e si è conclusa il 10 dicembre 2025 con l’iscrizione della cucina italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. La prossima riunione del Comitato, in programma a Xiamen dal 30 novembre al 5 dicembre 2026, esaminerà nuove candidature legate al patrimonio culturale immateriale, tra cui quelle legate alle tradizioni gastronomiche della Cina e della Turchia. Come l’Italia, anche la Cina e la Turchia hanno storie e culture gastronomiche molto antiche, legate a tradizioni e saperi tramandati nel tempo.

Come riporta il sito ufficiale dell’UNESCO, quest’anno la sessione esaminerà 64 candidature presentate da 82 Paesi. Tra queste figura la candidatura della cucina cinese. La loro proposta mette al centro le conoscenze e le pratiche legate alla selezione, alla lavorazione e alla combinazione degli ingredienti, alla cottura e alla condivisione dei pasti. Se il Comitato approverà il dossier, la cucina cinese otterrà lo stesso riconoscimento ottenuto dall’Italia lo scorso anno.

Anche la Turchia è presente nella sessione con due candidature alimentari multinazionali. La prima riguarda le tecniche tradizionali di produzione dello yogurt e le pratiche sociali collegate, presentate insieme alla Bulgaria e alla Romania. La seconda è dedicata alle conoscenze artigianali e alle pratiche culturali legate al pakhlava o baklava, con l’Azerbaigian. Ci sono, quindi, anche dossier condivisi tra più Paesi, con progetti che rappresentano tradizioni comuni e legami culturali che attraversano i confini.

Come riporta ‘La Repubblica’, sull’argomento si è espresso anche Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra Unesco dell’Università Unitelma Sapienza che ha presentato di recente all’Onu il rapporto “Cibo e cultura”. Ricorda il Prof. Petrillo che la Turchia conta attualmente sette riconoscimenti legati all’alimentazione assegnati dall’Unesco, mentre l’Italia ne ha conquistati sei a pari merito con l’Azerbaijan. Il conteggio turco comprende elementi come il piatto tipico keşkek (fatto di grano e carne), la cultura del tè, il caffè turco e le pratiche sociali dell’iftar.